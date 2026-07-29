Oana Monea, de nerecunoscut după ultimele operații estetice. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dat mii de euro pentru noul aspect

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Oana Monea (37 ani), fosta ispită de la Insula Iubirii, și-a șocat fanii cu o transformare estetică radicală. Tânăra a apelat la două intervenții estetice care au făcut-o să nu mai semene deloc cu ispita care făcea furori la show-ul de la Antena 1.

Oana Monea, de nerecunoscut după operațiile estetice

Oana Monea, fosta ispită supremă din emisiunea „Insula iubirii”, continuă să atragă atenția publicului, de data aceasta printr-o transformare estetică radicală. În urma unor operații recente, vedeta este aproape de nerecunoscut, iar reacțiile internauților nu s-au lăsat așteptate.

Oana și-a câștigat faima datorită rolului său iconic în sezoanele 6, 7 și 9 ale emisiunii „Insula iubirii”. Cu un chip angelic și o prezență magnetică, ea a reușit să cucerească inimile concurenților și să devină una dintre cele mai memorabile ispite. Totuși, imaginea sa s-a schimbat semnificativ de-a lungul anilor, datorită multiplelor intervenții estetice.

Printre procedurile la care a apelat se numără rinoplastia, injectările cu botox și acid hialuronic, iar recent, două noi operații au completat lista. Este vorba despre un lifting endoscopic de sprâncene și o blefaroplastie superioară, intervenții care au vizat ridicarea sprâncenelor și corectarea pleoapelor căzute.

Potrivit Cancan, pentru aceste transformări, Oana Monea ar fi plătit aproximativ 4.300 de euro.

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Reacții mixte din partea fanilor

La două săptămâni după operațiile estetice, Oana Monea a împărtășit rezultatele pe rețelele sociale. Totuși, imaginile au provocat un val de comentarii acide din partea internauților, mulți dintre ei exprimându-și dezamăgirea față de schimbările fizice ale vedetei.

„Adică puteți corecta strabismul puțin din bisturiu?!”, „Așa arătam când îmi prindea maică-mea părul în copilărie”, „Să mă ferească… Cu siguranță a dat greș” – sunt doar câteva dintre reacțiile postate de utilizatori.

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Alții au remarcat că Oana Monea arăta mai bine înainte și au criticat rezultatul operațiilor.

Tânăra a avut ocazia să stea din nou în fața lui Radu Vâlcan la un bonfire special, în emisiunea „Insula iubirii – Reuniuni”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Monea

Sursă foto: Instagram

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