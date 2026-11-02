Lux, muzică live și controverse vestimentare la Timișoara! Cât a costat, de fapt, haina de blană purtată de Sorina Docuz la brațul lui Marcel Ciolacu

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O seară de gală transformată într-o veritabilă defilare de modă! Botezul celui de-al treilea băiețel al lui Alfred Simonis a reunit crema politicii autohtone într-un cadru fastuos, unde ținutele impecabile și accesoriile cu etichete sonore au furat toate privirile. Dincolo de recitalul de excepție susținut de legendarul Al Bano, un alt detaliu a aprins curiozitatea tuturor: haina de blană îmbrăcată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, și accesoriile de mii de euro etalate de doamnele din înalta societate.

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, pentru prima dată împreună la un eveniment

Petrecerea dată în cinstea micuțului familiei Simonis a marcat și o premieră mondenă: a fost pentru prima oară când Marcel Ciolacu și partenera sa, Sorina Docuz, au apărut și au fost filmați oficial împreună la un astfel de eveniment.

Piesa vestimentară aleasă de partenera fostului premier, o haină de blană elegantă, a captat imediat atenția și a stârnit valuri de speculații în spațiul public legate de brandul exclusivist și o valoare estimată la sume exorbitante, de ordinul miilor sau zecilor de mii de euro.

Marcel Ciolacu a dezvăluit prețul real al hainei de blană

Pentru a pune capăt controverselor legate de prețul ținutei partenerei sale, Marcel Ciolacu a ținut să clarifice situația punctual, oferind detalii precise despre locul de unde a fost achiziționată piesa.

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Atașez fotografii cu magazinul, cartea de vizită și piesa în atelier, pentru ca informațiile să poată fi verificate direct la sursă. ”BEST VIP Leather & Fur, Beyazıt Mah., Kürkçüler Çarşısı Sk., nr. 11/12, Fatih, Istanbul, +90 534 409 48 51” Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 € — iar o presupunere nu ține loc de documentare”, a explicat fostul premier.

În primă fază, misterul din jurul ținutei a rămas intact. Ochii vigilenți ai criticilor au remarcat imediat piesa spectaculoasă, însă fără o etichetă la vedere sau o casă de modă ușor de identificat, valoarea hainei a devenit rapid cel mai dezbătut secret al serii, aprinzând imaginația tuturor înainte de lămuririle politicianului.

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Chanel și Dior: parada genților de designer la brațul invitatelor

Dacă piesa Sorinei Docuz a fost cumpărată din bazarul din Istanbul, alte doamne prezente la petrecere au mizat pe piese clasice semnate de case de modă pariziene.

Soția lui Sorin Grindeanu, cel care a fost și nașul de botez al micuțului, a accesorizat ținuta de gală cu o geantă iconică Chanel, evaluată de specialiștii în fashion la aproximativ 4.000 de euro, potrivit G4Media.

Nici partenera de viață a lui Alexandru Rafila nu s-a lăsat mai prejos: aceasta a purtat o geantă Dior, a cărei valoare pe site-urile de resale de lux se ridică la circa 3.500 de lire sterline.

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Al Bano și Theo Rose au cântat la botez

Bucuria a fost împărtășită de colegi și prieteni apropiați. Lia Olguța Vasilescu, sosită la brațul soțului său, Claudiu Manda, a transmis o urare caldă și plină de emoție pentru micuțul sărbătorit.

„Îi urez micuțului numai gânduri bune, să fie sănătos, să crească frumos și sănătos”, a spus aceasta.

La masa lor au luat loc și Marian Neacșu, alături de Marcel Ciolacu, printre ceilalți invitați numărându-se Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Muzica a fost la înălțimea decorului: ringul de dans a prins viață pe acordurile inconfundabile ale marelui artist italian Al Bano, invitatul special al serii, iar atmosfera festivă a fost completată de recitalurile pline de energie oferite de Damian Drăghici și Theo Rose.

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Sursă foto: Facebook (Sabina Pop, Podul)

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