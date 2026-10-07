Dan Negru, reacție virală după ce a văzut cât costă un covrig în aeroport: „Îți vine să îi iei de aici și să îi vinzi acolo”

Dan Negru critică prețul din aeroport al covrigilor
Dan Negru a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a abordat un subiect aparent banal, dar cu un impact semnificativ: prețul unui covrig în aeroport. Prezentatorul, cunoscut pentru autenticitatea sa și pentru modul direct în care își exprimă opiniile, a evidențiat o discrepanță care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.
Într-un videoclip postat pe contul său de Facebook, Dan Negru a povestit cu umor și ironie despre descoperirea sa.
„Vin de la aeroport și mi-am luat un covrig. Un covrig aici costă trei lei, dar recordul mondial la covrigi îl stabilim, cred, tot noi, în România. Covrigul de la aeroport decolează de la 16 lei”, a spus el, stând în fața unei covrigării din apropierea aeroportului.
Pe lângă observațiile legate de prețuri, Dan Negru a povestit și cum au apărut covrigii.
„Primii covrigi din lume așa au și apărut. Călugării din mănăstiri îi dădeau recompense copiilor care se închinau, care învățau rugăciuni. Și, ca să fie atractivi pentru copii, călugării au inventat forma asta care imită brațele încrucișate în rugăciune”, a explicat prezentatorul.