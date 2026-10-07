Dan Negru, reacție virală după ce a văzut cât costă un covrig în aeroport: „Îți vine să îi iei de aici și să îi vinzi acolo”

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Dan Negru a criticat prețul exorbitant al covrigilor din aeroport, atrăgând atenția și asupra tuturor lucrurilor care s-au scumpit, în ultima vreme, în România.

Dan Negru critică prețul din aeroport al covrigilor

Dan Negru a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a abordat un subiect aparent banal, dar cu un impact semnificativ: prețul unui covrig în aeroport. Prezentatorul, cunoscut pentru autenticitatea sa și pentru modul direct în care își exprimă opiniile, a evidențiat o discrepanță care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Într-un videoclip postat pe contul său de Facebook, Dan Negru a povestit cu umor și ironie despre descoperirea sa.

„Vin de la aeroport și mi-am luat un covrig. Un covrig aici costă trei lei, dar recordul mondial la covrigi îl stabilim, cred, tot noi, în România. Covrigul de la aeroport decolează de la 16 lei”, a spus el, stând în fața unei covrigării din apropierea aeroportului.

Același produs simplu – apă, sare, făină, drojdie și ulei – ajunge să coste de șase ori mai mult doar pentru că este vândut în incinta aeroportului.

Diferența procentuală de 433% între prețul unui covrig în aeroport și cel dintr-o covrigărie obișnuită a fost subiectul principal al postării sale.

„Îți vine să îi iei de aici și să îi vinzi acolo”, a glumit Dan Negru, subliniind absurdul situației.

Clipul a strâns rapid comentarii din partea urmăritorilor săi, mulți fiind de acord că scumpirile din aeroporturi sunt exagerate.

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Prezentatorul, despre istoria covrigilor

Pe lângă observațiile legate de prețuri, Dan Negru a povestit și cum au apărut covrigii.

„Primii covrigi din lume așa au și apărut. Călugării din mănăstiri îi dădeau recompense copiilor care se închinau, care învățau rugăciuni. Și, ca să fie atractivi pentru copii, călugării au inventat forma asta care imită brațele încrucișate în rugăciune”, a explicat prezentatorul.

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Totodată, Dan Negru a precizat că forma covrigului reprezintă o rugăciune și o îmbrățișare, în același timp.

„E o rugăciune, o îmbrățișare în miniatură venită din istorie. Să ne rugăm ca, în viitor, să nu ajungă 16 lei peste tot”, a mai spus el.

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Sursă foto: Facebook

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