Dan Negru, reacție dură înainte de meciul România – Suedia: „Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali”

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Dan Negru critică starea sportului românesc înaintea meciului România – Suedia. Prezentatorul atrage atenția asupra problemelor de sănătate ale copiilor: alimentație nesănătoasă, sedentarism și scutiri de la orele de sport.

Dan Negru, reacție dură înainte de meciul România – Suedia

Dan Negru, prezentatorul TV cunoscut pentru opiniile sale directe, a lansat un apel puternic înaintea meciului de fotbal România – Suedia. Într-o postare pe Facebook, el a vorbit despre starea alarmantă a sportului românesc, punând accent pe problemele care își au rădăcinile încă din copilărie: „Copiii sunt sedentari, prost hrăniți și au părinți care le dau scutiri de la sport”.

Negru, care va fi prezent pe stadion la meciul din această seară, a profitat de ocazie pentru a atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător. „Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali”, a scris el. În viziunea sa, performanțele slabe ale echipelor naționale nu sunt doar rezultatul tacticilor sau jucătorilor, ci reflectă probleme mai profunde din societate.

Inspirat de amintirile din copilărie cu tatăl său, care a fost antrenor de fotbal în campionatul județean, Negru a criticat mentalitatea actuală legată de sport. „Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul.”

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„Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi”

Prezentatorul Kanal D a subliniat că schimbarea trebuie să înceapă din școli, unde activitatea fizică este neglijată. „Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți și sedentari. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi.”

Negru a punctat și influența negativă a reclamelor la alimente nesănătoase, prezente masiv în pauzele competițiilor sportive din România. „În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume , Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: Super Liga.” În completare, el a menționat modelul Norvegiei, unde marketingul produselor nesănătoase este restricționat prin lege. „Ei se gândesc la următoarele generații. Ai noștri, la următoarele alegeri.”

Mesajul său a fost intens dezbătut pe rețelele sociale. Mulți au fost de acord cu prezentatorul TV și au blamat criticile dure primite de Gheorghe Hagi pentru prestația echipei naționale din ultimele meciuri. România a jucat trei meciuri în calificările UEFA, cu Bosnia, Suedia și Polonia, și le-a pierdut pe toate.

Foto: Instagram

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