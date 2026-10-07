Lovitură pentru soțul Monicăi Gabor! Mr. Pink, vizat de un dosar de fraudă financiară în instanțele americane

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Mr. Pink este vizat într-un dosar de fraudă cu investiții recent deschis pe rolul instanțelor din Statele Unite. Soțul Monicăi Gabor, pe numele său real Qiuying Wangsuo, este reclamat de mai mulți parteneri de afaceri pentru un prejudiciu de sute de mii de dolari, la scurt timp după ce o altă firmă pe care o controlează a fost evacuată dintr-un imobil de lux din Beverly Hills din cauza chiriilor neachitate.

Evacuat dintr-un spațiu de lux din Beverly Hills

Primele fisuri majore în afacerile lui Mr. Pink au ieșit la iveală în vara acestui an, potrivit cancan.ro. Compania Greencoin333 Inc., coordonată de omul de afaceri și legată direct de proiectul său cripto GreenCoin, a fost evacuată dintr-un spațiu comercial de pe celebrul bulevard Wilshire Boulevard din Beverly Hills.

Proprietarii imobilului au fost nevoiți să apeleze la instanță și la Comisia de Urbanism din Beverly Hills din cauza restanțelor la chirie și a imposibilității de a comunica cu afaceristul.Reprezentantul clădirii a explicat ferm situația la momentul respectiv: „Mr. Pink ne evită și nu plătește chiria. Firma a intrat în default și a trebuit să facem evacuarea”. În cele din urmă, proprietarii au schimbat încuietorile și au preluat spațiul.

Acuzații grave într-un dosar de fraudă cu investiții

La scurt timp după episodul din Beverly Hills, problemele juridice ale lui Mr. Pink s-au adâncit. Pe 10 septembrie 2026, pe rolul instanțelor din SUA a fost înregistrat dosarul Wenjuan Wang and Amswift, LLC vs. Qiuying Wangsuo and Ares Pink Entertainment Corporation, încadrat oficial la categoria de fraudă cu investiții.

Reclamanții, printre care se numără Wenjuan Wang (cunoscută ca Anna Wang) și firma AmSwift LLC, susțin că au fost induși în eroare să investească o sumă semnificativă de bani, de ordinul sutelor de mii de dolari. Tranzacția s-a realizat prin acordul intitulat Ares Pink Private Club Honorary Shareholder Investment Agreement, semnat în septembrie 2023. Mr. Pink le-ar fi prezentat proiectul drept un club privat exclusivist în Los Angeles, susținând că spațiul beneficia de un contract de închiriere garantat pe 30 de ani și că în afacere fuseseră deja investite milioane de dolari. În plus, investitorilor li se promitea returnarea garantată a capitalului în maximum 36 de luni, alături de statutul de cofondator, dividende și reduceri exclusive.

Banii investitorilor, folosiți pentru uz personal

După ce au virat o sumă considerabilă de șase cifre în conturile indicate, investitorii au descoperit că promisiunile nu aveau nicio acoperire în realitate. Clubul privat nu exista, nu fusese semnat niciun contract de închiriere pe 30 de ani, iar investiția de milioane de dolari era ficțiune.

Conform plângerii depuse în instanță, reclamanții acuză că societatea comercială Ares Pink Entertainment Corporation a fost folosită doar ca o firmă paravan pentru a amesteca fondurile și pentru a direcționa banii investitorilor direct către uzul personal al omului de afaceri.

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Poziția Monicăi Gabor în scandalul financiar

În documentele oficiale depuse în instanță, Monica Gabor nu apare menționată ca pârâtă și nu există indicii legale că ar fi participat direct la administrarea firmei sau la schema de fraudare.

Cu toate acestea, fosta doamnă Columbeanu și-a asociat în mod repetat imaginea publică cu proiectele soțului său. Aceasta a promovat intens pe rețelele de socializare inițiativa cripto GreenCoin și a participat la evenimentele de promovare ale platformei bazate pe mecanismul „Burn to Earn”, prin care utilizatorii erau promised că pot câștiga criptomonede prin activitate fizică.

Foto – Facebook

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