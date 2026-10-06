Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Raluca Bădulescu a fost prezentă la manifestația pentru drepturile animalelor, care a avut loc duminică, 4 octombrie, în București. Vedeta i-a felicitat pe cei care au ieșit în stradă și le-a atras atenția influencerilor care nu au vorbit despre această cauză.

Raluca Bădulescu, mesaj pentru influencerii care au ignorat protestul pentru drepturile animalelor

Fosta concurentă Asia Express este cunoscută drept o iubitoare de animale, așa că a participat la manifestația organizată duminică, 4 octombrie, în București, de Ziua Internațională a Animalelor.

La protest au luat parte reprezentanți din peste 70 de organizații nonguvernamentale, dar și iubitori de animale din toată România. Protestul a început în fața Teatrului Național București și s-a plecat în marș spre Piața Victoriei.

Citește și: Cine este Raluca Bădulescu de la Asia Express 2025. A trecut printr-o operație de micșorare a stomacului și a lucrat pentru o companie petrolieră înainte să intre în showbiz

Printre cerințele manifestanților s-a numărat și măsuri concrete pentru reducerea abandonului animalelor dar și un program național de sterilizare.

Raluca Bădulescu a transmis un mesaj video în care a vorbit despre importanța implicării persoanelor publice în astfel de cauze.

Citește și: Raluca Bădulescu s-a afișat în public cu noul iubit. Cine este și cu ce se ocupă bărbatul

„Vă pup, vă iubesc și vă ador de la protestul animalelor. Este foarte multă lume. Vreau să vă spun că mă înclin în fața celor care au fost astăzi aici, în fața tuturor celor care sprijină cauza, în fața tuturor asociațiilor care se luptă din greu cu tot ce se întâmplă în țara asta”, a transmis vedeta.

Supărată pe influencerii care nu susțin astfel de cauze

Raluca Bădulescu a ținut să transmită un mesaj pentru influencerii care au preferat să tacă pe un astfel de subiect.

Ea a făcut referire la scandalul legat de merdenele și felul în care subiectul s-a viralizat și toți creatorii de conținut au profitat de trend.

Acum, spune ea, când este nevoie de sprijinirea unor cauze care contează cu adevărat, extrem de puțini influenceri au vorbit pe subiect.

Citește și: Oana Roman a răbufnit după ce a fost ignorată de influenceri, la un eveniment monden: „Am gura mare și nu-mi place ipocrizia”

„Vreau să fac și niște observații legate de toți influencerii și de majoritatea persoanelor publice, cu foarte puține excepții. Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze care chiar contează. Când a fost merdeneaua versus untul, toată lumea era pe trend, toată lumea s-a sensibilizat. Dacă nu e trend sau nu e val, ce facem?!

Putem să avem o voce prin care sprijinim cauza animalelor abandonate sau vrem doar bani să facem reclame la creme, fără să ne pese de nimic altceva pe lumea asta?!

Cu toată dragostea vă spun că voi lupta toată viața pentru animalele fără stăpân”, a transmis Raluca Bădulescu.

Urmărește-ne pe Google News