Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 

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Raluca Bădulescu a fost prezentă la manifestația pentru drepturile animalelor, care a avut loc duminică, 4 octombrie, în București. Vedeta i-a felicitat pe cei care au ieșit în stradă și le-a atras atenția influencerilor care nu au vorbit despre această cauză.
La protest au luat parte reprezentanți din peste 70 de organizații nonguvernamentale, dar și iubitori de animale din toată România. Protestul a început în fața Teatrului Național București și s-a plecat în marș spre Piața Victoriei.
„Vă pup, vă iubesc și vă ador de la protestul animalelor. Este foarte multă lume. Vreau să vă spun că mă înclin în fața celor care au fost astăzi aici, în fața tuturor celor care sprijină cauza, în fața tuturor asociațiilor care se luptă din greu cu tot ce se întâmplă în țara asta”, a transmis vedeta.
Supărată pe influencerii care nu susțin astfel de cauze
Raluca Bădulescu a ținut să transmită un mesaj pentru influencerii care au preferat să tacă pe un astfel de subiect.
Ea a făcut referire la scandalul legat de merdenele și felul în care subiectul s-a viralizat și toți creatorii de conținut au profitat de trend.
Acum, spune ea, când este nevoie de sprijinirea unor cauze care contează cu adevărat, extrem de puțini influenceri au vorbit pe subiect.
„Vreau să fac și niște observații legate de toți influencerii și de majoritatea persoanelor publice, cu foarte puține excepții. Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze care chiar contează. Când a fost merdeneaua versus untul, toată lumea era pe trend, toată lumea s-a sensibilizat. Dacă nu e trend sau nu e val, ce facem?!
Putem să avem o voce prin care sprijinim cauza animalelor abandonate sau vrem doar bani să facem reclame la creme, fără să ne pese de nimic altceva pe lumea asta?!
Cu toată dragostea vă spun că voi lupta toată viața pentru animalele fără stăpân”, a transmis Raluca Bădulescu.