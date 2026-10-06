Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani. Cum a fost sărbătorită de familie

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Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani într-un cadru special, alături de familie. Mama ei i-a dedicat un mesaj emoționant și a publicat mai multe imagini înduioșătoare din copilărie pe Instagram.

Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani

Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a sărbătorit o zi specială din viața ei: împlinirea a 23 de ani. Evenimentul a marcat momente emoționante pentru familia sa.

Vanessa, care menține o legătură strânsă atât cu părinții, cât și cu cei doi frați mai mari, a fost în centrul atenției într-o atmosferă plină de iubire și căldură. Monica Doroftei a împărtășit pe Instagram imagini prețioase din copilăria fiicei sale, însoțite de un mesaj emoționant: „La mulți ani pentru cei 23 de ani, frumoasa noastră fiică! Ești cea mai mare bucurie a noastră, mândria noastră și o parte din inimile noastre pentru totdeauna. Suntem atât de binecuvântați că te avem. Fie ca viața ta să fie mereu plină de iubire, fericire și de vise frumoase care să devină realitate”.

Cu ocazia aniversării, una dintre camere a fost transformată într-un spațiu festiv, decorat cu atenție, iar Vanessa a primit un buchet spectaculos de flori. În mijlocul acestor detalii, familia Doroftei și-a arătat încă o dată unitatea și dragostea necondiționată.

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Cum își descrie Monica Doroftei fiica

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Monica Doroftei a vorbit despre relația specială cu fiica sa, subliniind trăsăturile de caracter moștenite de la Leonard Doroftei. „Nu prea a mers ea la meciuri. (…) Se simte foarte sigură pe ea și îl moștenește foarte mult pe tatăl ei. (…) Eu nu simt neapărat că nu fac diferență, doar că, într-adevăr, o protejez mai mult. Simt nevoia să fiu mai protectivă și contrar aparențelor, pare firavă, dar e foarte puternică și independentă”, a mărturisit Monica.

Vanessa Doroftei a studiat Dreptul la Universitatea Nicolae Titulescu din București și este o prezență discretă în mediul online, unde are doar 11 postări pe Instagram.

Foto: Instagram

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