Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Alimentele pe care le evită și secretul echilibrului din viața ei: „Cred că este important”

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Anastasia Soare demonstrează că vârsta este doar o cifră. La 69 de ani, fondatoarea imperiului de frumusețe Anastasia Beverly Hills afișează o siluetă de invidiat și o energie debordantă. „Regina sprâncenelor” a dezvăluit ce reguli alimentare respectă, la ce produse renunță în mod constant și cum reușește să mențină armonia între cariera solicitantă și starea de bine.

Cum se menține în formă Anastasia Soare

Stabilită de decenii în Statele Unite, antreprenoarea de origine română nu este adepta restricțiilor extreme sau a dietelor agresive. În cadrul rubricii „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, Anastasia Soare a explicat că abordarea sa față de stilul de viață sănătos are la bază cumpătarea și moderația.

Pentru a-și păstra tonusul fizic, antreprenoarea are grijă la ingredientele care ajung în farfuria sa zi de zi. Pâinea și zahărul rafinat sunt primele pe lista neagră, deși recunoaște că își permite mici abateri atunci când revine în România și se bucură de bucătăria tradițională.

„Cred că este important să fii atent la ce mănânci, să faci exerciții, să duci o viață ponderată, cu toate că nu pot să spun că nu îmi place să mă distrez. Îmi place să muncesc mult, dar îmi place să mă și distrez cu familia, cu prietenii. Tot timpul trebuie să existe un echilibru”, a punctat vedeta, citată de Antena 3.

Regula de aur a Anastasiei rămâne compensarea: atunci când face excese culinare, revine imediat la disciplină prin sport și alimentație curată.

„Dacă vin în România și voi mânca, cu siguranță că voi mânca mai mult decât de obicei. Mă duc acasă și am să țin cât de cât o dietă. Nu prea obișnuiesc să mănânc pâine sau zahăr, dar voi fi mai strictă și voi face mai multe exerciții de gimnastică, să compenseze”, a mărturisit ea.

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Frumusețea autentică, dincolo de filtrele din mediul online

Dincolo de rutina fizică, Anastasia Soare a vorbit cu sinceritate despre percepția asupra frumuseții în era digitală. Cunoscută la nivel global pentru modul în care a redefinit estetica facială prin designul sprâncenelor, antreprenoarea subliniază că aspectul exterior este doar o parte din întreg.

„Eu cred că sunt două feluri de frumusețe: o frumusețe estetică și o frumusețe interioară, care cred că este la fel de importantă ca și cea de afară. Poate că cea de afară este mai puțin importantă decât cea interioară”, a explicat Anastasia Soare.

Într-o perioadă în care rețelele sociale impun șabloane rigide și greu de atins, miliardara le transmite tinerilor un mesaj ferm despre acceptare și priorități sănătoase.

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„Din nefericire, social media a creat un tipar, un șablon așa-numit de frumusețe și cred că există o presiune foarte mare pentru cei tineri. Dar, până la urmă, este foarte important să ai încredere în tine, să știi cine ești și să nu încerci să fii altcineva. Este foarte bine să fii unic. Frumusețea de pe social media este numai o fațadă. În loc să își pună toată energia în a studia, a face ceva pentru viitor, a-și clădi un viitor, îi ocupă foarte mult această obsesie cu felul în care arată”, a mai spus Anastasia Soare.

Pentru Anastasia Soare, nici machiajul nu ar trebui să devină o mască, ci o metodă prin care fiecare femeie își pune în valoare unicitatea: un instrument subtil ce creează armonie cu fizionomia naturală, fără a ascunde cine ești cu adevărat.

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Sursă foto: Instagram

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