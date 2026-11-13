Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În urma zvonurilor din ultima perioadă privind o posibilă despărțire de partenerul ei, omul de afaceri Horațiu Nicolau, Lidia Buble a decis să transmită un mesaj deschis pe rețelele de socializare. Artista a vorbit sincer despre viața ei sentimentală și despre felul în care a fost privită de oameni de-a lungul timpului.

Lidia Buble, prima reacție după zvonurile privind despărțirea de Horațiu Niculau

Lidia Buble a recunoscut că a trecut prin momente greu de înțeles pentru public și că a fost adesea judecată fără ca cei din jur să știe ce simte cu adevărat.

„Și eu am iubit, și eu am făcut alegeri pe care foarte multă lume nu le-a înțeles și pentru asta am fost judecată fără ca oamenii să știe sau să se gândească măcar la ce simt sau la ce simțeam cu adevărat. Mereu când am ales ceva sau dacă am simțit ceva a fost real. Și da, poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire, dar știu un singur lucru: eu nu mă las de iubit”, a spus artista pe pagina sa personală de Instagram.

Lidia Buble a explicat că a ales întotdeauna să-și transpună trăirile în muzică și a ținut să le ofere celor care o urmăresc un sfat venit din propriile experiențe.

„Mereu am încercat să vă spun despre mine, să vă spun despre trăirile mele, despre experiențele mele prin care am trecut prin cel mai frumos mod posibil și anume, să vă cânt (…) Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau probabil în această viață este să nu vă lăsați de iubit. Este cel mai frumos sentiment pe care îl puteți trăi în viața asta. Și atunci când puneți mâna pe iubire, să țineți de ea și cu dinții”, a mai adăugat ea.

Citește și: Mirabela Grădinaru, în lacrimi la Maternitatea Polizu. Ce a povestit despre copiii săi născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”

Citește și: Andreea Berecleanu și Constantin Stan, petrecere spectaculoasă la 10 ani de căsnicie și 70 de ani ai medicului. Surpriza emoționantă pregătită de vedetă pentru soțul ei

Indiciile care au dus cu gândul la despărțire

Discuțiile despre o ruptură între Lidia Buble și Horațiu Nicolau au pornit inițial de la câteva postări pe care artista le-a publicat la secțiunea Story. Solista a distribuit un citat în engleză: „Do whatever the f**k you want. Just dont hurt people” (Fă ce vrei, dar nu răni pe nimeni!), iar ulterior a postat o imagine pe fundalul căreia rula piesa „Love Is a Losing Game” a artistei Amy Winehouse.

Deși fanii au interpretat aceste detalii ca pe niște semne ale unei dezamăgiri în dragoste, cântăreața nu a confirmat oficial despărțirea de Horațiu Nicolau.

Citește și: Alexandra Stan a publicat primele imagini de la botezul fiicei sale. Cine au fost nașii micuței Eva Maria

Citește și: De ce nu a chemat Valerie Lungu niciun coleg din Asia Express la cununie: „Să mă laud cu ce?” Ce spune despre vedetele din competiție

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au început să formeze un cuplu în jurul anului 2021–2022, la ceva timp după despărțirea artistei de Răzvan Simion. Deși au fost surprinși împreună de paparazzi în diverse vacanțe sau la restaurante, atât vedeta, cât și omul de afaceri au evitat constant aparițiile oficiale pe covorul roșu și postările de cuplu pe rețelele sociale.

Un aspect intens comentat în presă a fost diferența de aproximativ 30–32 de ani dintre ei (Lidia Buble având 33 de ani, iar Horațiu Nicolau în jur de 65 de ani). Artista a declarat însă în repetate rânduri că vârsta nu a reprezentat un impediment, subliniind că a găsit alături de el echilibru, liniște, respect și susținere necondiționată.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lidia Buble

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News