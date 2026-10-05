Lidia Buble a avut un majorat „de neuitat”. Cum a pedepsit-o mama ei: „Nu mi-am serbat ziua niciodată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lidia Buble a vorbit despre majoratul ei. Vedeta și-a adus aminte că a avut parte de o ceartă cu mama ei, care a decis să o pedepsească. Mai mult, vedeta spune că nu și-a serbat niciodată ziua de naștere.

Cum a fost Lidia Buble pedepsită la 18 ani

Pentru că i-a răspuns mamei sale, în ziua în care împlinea 18 ani, Lidia Buble a fost pedepsită și nu a mai avut parte nici de tortul aniversar.

Cântăreața a povestit cu umor cum și-a petrecut ziua de naștere la 18 ani. Mama ei i-a cerut să ducă gunoiul, iar ea a refuzat-o, pe motiv că este ziua ei.

Așa a rămas artista și fără tort aniversar și pedepsită.

Citește și: Lidia Buble s-a hotărât. Ce schimbare vrea să facă în viața ei: „Voi sunteți martori la contractul pe care l-am semnat”

„Deci, eu am avut cel mai atipic majorat. Nu am avut parte de un majorat pentru că la noi în familie nu neapărat se obișnuia, suntem 11 frați, îți dai seama ce bani trebuiau acolo. În schimb, a fost nărăvaș, pentru că-mi aduc aminte: mă trezisem în dimineața aia, mă simțeam foarte importantă și mama mea mi-a spus: ”Îmbracă-te și du gunoiul!”. Pentru prima dată în viața mea m-am simțit cumva jignită. Zic: ”Bine, am făcut și eu 18 ani, în loc să mă trezesc frumos, tu-mi dai gunoiul?” și zic: ”Nu-l duc, pentru că astăzi este ziua mea, am făcut 18 ani!”. Și-mi zice: ‘Lidia dragă, îți poruncesc să duci gunoiul!’. I-am răspuns a doua oară ‘Nu!’.”

Așadar, Lidia și-a primit pedeapsa și a rămas fără tort de ziua ei, motiv pentru care a luat singură frâiele în mâini și și-a organizat un majorat cel puțin atipic.

Citește și: Obiceiul care o ajută pe Lidia Buble să depășească momentele de cumpănă: „Brusc simt o eliberare și mi se rezolvă toate problemele” / Exclusiv

„M-am trezit cu o atenționare corectă! Nu mai știam dacă e într-adevăr ziua mea sau nu e ziua mea. Cert este că, oricum eu sunt o fire foarte ambițioasă, mi-a și spus: ”Nu-ți mai fac niciun tort de ziua ta!”. Și i-am zis: ”Nu-mi faci tort? Ok!”.”

Și-a făcut singură tort de ziua ei

Pentru că a rămas fără tort, vedeta a decis că își va organiza ziua de naștere singură. S-a dus la magazin și a cumpărat cartofi și castraveți murați, dar și un „mușuroi de cârtiță”, un pre-mix de prăjitură de făcut în casă.

„M-am dus la piață, am luat un kilogram de cartofi, un borcan de castraveți murați și de la un supermarket, știi că era tortul ăla Mușuroi de Cârtiță? Era pentru prima dată în viața mea când încercam să gătesc. Dar vreau să zic: am mâncat cel mai bun pireu, că la noi în Ardeal se zice pireu, nu piure, l-am ornat așa cu castraveți murați ca să pară mai interesant, am făcut tortul, mi-am chemat trei-patru verișoare și ăla a fost majoratul! M-a pedepsit, la 18 ani am fost pedepsită!”, a mai povestit ea, potrivit Spynews.ro.

Ea a mărturisit că nu și-a serbat niciodată ziua de naștere, ci doar o dată a avut parte de o surpriză de ziua ei, când niște prieteni au așteptat-o la o cină, deși ea știa că merge la studio.

Urmărește-ne pe Google News