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Erika Isac și M.G.L., artiști renumiți din generația tânără, stârnesc suspiciuni după ce și-au șters urmele relației de pe social media. Fanii se întreabă acum dacă este vorba de o despărțire sau o strategie de marketing.

Erika Isac și M.G.L. s-ar fi despărțit

Erika Isac și M.G.L., două dintre cele mai populare figuri ale scenei muzicale din România, păreau odinioară inseparabili. Cu piese care abordează probleme sociale și o prezență constantă în lumina reflectoarelor, artista și-a consolidat o bază de fani loiali.

La rândul său, M.G.L. a cucerit publicul tânăr cu hituri trap recunoscute pentru energia lor unică. Cu toate acestea, recent, cei doi au dispărut din postările reciproce și și-au dat unfollow pe rețelele de socializare.

Internauții au remarcat că toate fotografiile și videoclipurile în care apăreau împreună au fost șterse. Acest gest a alimentat speculațiile despre o posibilă despărțire, deși nici Erika, nici M.G.L. nu au confirmat oficial.

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În lipsa aparițiilor alături de M.G.L., Erika Isac pare să-și concentreze atenția asupra familiei. Recent, artista a postat imagini emoționante alături de mama sa, pe care a însoțit-o la salon pentru o schimbare de look. Relația apropiată dintre cele două este evidentă, iar artista vorbește cu căldură despre sprijinul pe care l-a primit de la mama ei de-a lungul timpului.

Artista, curtată de Mario Fresh

Într-un alt moment surprinzător, Erika a adus în discuție un episod legat de Mario Fresh. Potrivit Spynews, cântăreața a povestit că artistul i-ar fi făcut avansuri după despărțirea acestuia de Alexia Eram. Totuși, Erika a subliniat că gesturile lui Mario nu au fost deranjante sau insistente, notează Spynews.

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„Mult spus avansuri, dar acum mai mult timp. Nu foarte mult, recent, așa! Nu mai vin aici niciodată, m-am hotărât. Deci n-a fost suficient de de mult încât să fie problematic. Să stabilim”, a declarat Erika Isac.

Deși informația a fost primită cu uimire de fani, artista a preferat să păstreze discreția și să nu dezvolte subiectul.

Deocamdată, despărțirea dintre Erika Isac și M.G.L. rămâne sub semnul întrebării. Cei doi nu au oferit nicio explicație publică, iar fanii sunt lăsați să speculeze.

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Sursă foto: Instagram

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