  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 15 octombrie 2026. Zodia care riscă să piardă bani din cauza impulsivității

Horoscop 15 octombrie 2026. Zodia care riscă să piardă bani din cauza impulsivității

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Joi, 15 octombrie 2026, le aduce zodiilor ocazia de a face alegeri mai clare în plan profesional, financiar și sentimental. În timp ce unii nativi pot primi vești încurajatoare la serviciu sau pot descoperi o soluție la o problemă mai veche, alții vor fi nevoiți să își regândească prioritățile și să acorde mai multă atenție oamenilor apropiați. Inițiativa și curajul pot deschide uși importante, însă graba, cheltuielile neplanificate și reacțiile impulsive pot complica situații care păreau simple.

Horoscop 15 octombrie 2026

În relații, sinceritatea și răbdarea vor conta mai mult decât dorința de a avea dreptate, iar o conversație purtată la momentul potrivit poate risipi îndoieli și tensiuni. La locul de muncă, perseverența și colaborarea pot aduce rezultate promițătoare, cu condiția ca responsabilitățile să fie gestionate realist. Nici sănătatea nu trebuie neglijată: pauzele, odihna și activitățile care reduc stresul pot face diferența într-o zi aglomerată. Află ce previziuni au pregătit astrele pentru fiecare zodie!

Berbec

Berbecii au energie și determinare, iar ziua poate fi favorabilă pentru rezolvarea unor sarcini pe care le-au amânat. La serviciu, o inițiativă personală sau o discuție cu un coleg le poate oferi ocazia să își demonstreze competențele, însă este important să nu forțeze lucrurile și să accepte sugestiile utile. În dragoste, o conversație deschisă poate apropia partenerii și poate clarifica o neînțelegere recentă. Cei singuri ar putea fi atrași de o persoană cu o atitudine directă și energică. Financiar, evită cumpărăturile făcute din impuls, iar spre seară găsește timp pentru mișcare și odihnă.

Taur

Pentru Tauri, atenția se îndreaptă spre bani și spre dorința de a avea mai multă stabilitate. Este un moment potrivit pentru a analiza bugetul, pentru a verifica plățile restante și pentru a renunța la cheltuielile care nu sunt cu adevărat necesare. În plan profesional, seriozitatea și răbdarea te pot ajuta să finalizezi o sarcină importantă sau să câștigi încrederea unei persoane cu autoritate. În familie, încearcă să nu lași diferențele de opinie să se transforme în reproșuri. O discuție calmă poate restabili armonia. Nu te suprasolicita pentru a rezolva totul într-o singură zi și acordă-ți timp pentru relaxare.

Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Recomandarea zilei

Gemeni

Gemenii pot avea parte de o conversație care le schimbă perspectiva asupra unui proiect sau a unei relații. La serviciu, ideile tale pot atrage atenția, iar o propunere bine explicată poate deschide drumul către o colaborare interesantă. Totuși, verifică detaliile înainte să promiți că vei putea respecta toate termenele. În plan sentimental, comunicarea sinceră te ajută să clarifici intențiile partenerului sau să te apropii de cineva care îți stârnește interesul. Financiar, fii atent la cheltuielile mărunte, mai ales dacă ai tendința să cumperi lucruri fără să le planifici. O pauză de la agitație îți poate limpezi gândurile.

Rac

Racii simt nevoia să își acorde mai multă atenție și să se apropie de oamenii alături de care se simt în siguranță. O discuție cu un membru al familiei poate contribui la rezolvarea unei probleme mai vechi, cu condiția să vorbești deschis și să nu readuci în prim-plan conflicte din trecut. La serviciu, nu te descuraja dacă rezultatele întârzie; eforturile constante pot începe să fie observate. În ceea ce privește sănătatea, oboseala acumulată îți poate afecta concentrarea, așa că evită să îți aglomerezi programul. Pe plan financiar, analizează atent o cheltuială înainte de a lua o decizie și nu cumpăra lucruri doar pentru a-ți îmbunătăți dispoziția.

Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Recomandarea zilei

Leu

Leii pot avea ocazia să iasă în evidență la locul de muncă și să primească aprecierea pe care o așteptau. O prezentare, o sarcină nouă sau o idee susținută cu argumente clare poate contribui la consolidarea reputației profesionale. Ai grijă, totuși, să nu respingi opiniile colegilor doar pentru că diferă de ale tale. În dragoste, atmosfera poate deveni mai caldă dacă renunți la orgoliu și îți exprimi sentimentele fără să aștepți ca partenerul să facă primul pas. Cei singuri pot atrage atenția prin încrederea în sine. În privința banilor, evită cheltuielile făcute pentru a impresiona și păstrează o rezervă pentru nevoile importante.

Fecioară

Fecioarele au șansa să rezolve o problemă practică și să își organizeze mai eficient activitățile. La serviciu, atenția la detalii te poate ajuta să observi o greșeală înainte ca aceasta să provoace întârzieri. Totuși, nu încerca să preiei toate responsabilitățile și ale colegilor, deoarece riști să ajungi la epuizare. În relația de cuplu, un gest de apreciere sau o discuție fără critici poate readuce apropierea și buna dispoziție. Financiar, planificarea atentă te ajută să eviți cumpărăturile inutile și să îți păstrezi bugetul sub control. Pentru sănătate, încearcă să reduci stresul și să nu transformi dorința de perfecțiune într-o presiune permanentă.

Citește și: Neti Sandu anunță probleme pe toate planurile pentru o zodie, în octombrie: „Este o perioadă de răscolire”

Balanță

Balanțele pot găsi o cale de mijloc într-o situație care le-a provocat neliniște în ultimele zile. În dragoste, o conversație sinceră poate clarifica sentimentele și poate ajuta la stabilirea unor planuri comune. Dacă ești singur, o întâlnire sau un schimb de mesaje îți poate stârni interesul pentru o persoană cu preocupări asemănătoare. La serviciu, diplomația te ajută să gestionezi o diferență de opinie și să obții sprijin pentru o idee. Ai grijă, însă, să nu accepți o propunere doar de teama de a dezamăgi pe cineva. Înainte de o decizie financiară importantă, verifică toate condițiile și nu te lăsa presat de promisiuni atrăgătoare.

Scorpion

Scorpionii pot face progrese într-un proiect care necesită concentrare și perseverență. O responsabilitate dificilă îți oferă șansa să îți demonstrezi abilitățile, iar un dialog cu o persoană experimentată te poate ajuta să găsești o soluție eficientă. În relațiile personale, încearcă să lămurești neînțelegerile fără să transformi discuția într-un schimb de reproșuri. Uneori, ascultarea atentă este mai utilă decât o replică bine pregătită. Financiar, evită riscurile și amână achizițiile costisitoare dacă nu ai analizat toate detaliile. Pentru a-ți păstra energia, nu îți încărca ziua cu prea multe obiective și acordă-ți timp pentru odihnă.

Săgetător

Săgetătorii simt nevoia de schimbare și pot descoperi o activitate care le trezește entuziasmul. O idee legată de o călătorie, un curs sau un proiect personal merită explorată, dar verifică bugetul și timpul disponibil înainte să faci planuri definitive. La serviciu, optimismul te ajută să găsești soluții, însă nu neglija sarcinile pe care le-ai promis deja. În dragoste, spontaneitatea poate aduce momente plăcute și poate reaprinde interesul într-o relație, cu condiția să fii atent și la nevoile partenerului. O discuție cu un prieten îți poate oferi o perspectivă nouă. Ai grijă la odihnă și nu îți asuma mai multe activități decât poți duce la capăt.

Capricorn

Capricornii se pot apropia de un obiectiv profesional important și pot primi o responsabilitate care le pune în valoare experiența. Este o zi bună pentru a-ți prezenta ideile, pentru a cere lămuriri despre o oportunitate sau pentru a stabili pașii următori ai unui proiect. Totuși, analizează atent condițiile înainte să accepți un volum suplimentar de muncă. În familie, încearcă să fii mai prezent și să nu lași toate conversațiile pentru un moment care s-ar putea să nu mai vină. Din punct de vedere financiar, prudența și planificarea te pot feri de cheltuieli neprevăzute. Nu ignora semnele de oboseală doar pentru a bifa încă o sarcină de pe listă.

Vărsător

Vărsătorii pot veni cu o idee originală care îi ajută să depășească un obstacol profesional sau să îmbunătățească modul în care lucrează. Pentru a-i convinge pe ceilalți, explică-ți planul în termeni concreți și fii pregătit să răspunzi întrebărilor. În plan social, o întâlnire cu prietenii sau o conversație cu o persoană care îți împărtășește interesele îți poate reda optimismul. În dragoste, nevoia de libertate trebuie echilibrată cu disponibilitatea de a asculta și de a oferi sprijin. Financiar, nu te grăbi să investești într-un obiect sau într-un proiect doar pentru că pare inovator. Sănătatea poate avea de câștigat dacă îți rezervi timp pentru relaxare și somn suficient.

Pești

Peștii pot înțelege mai bine o situație personală dacă își ascultă intuiția, dar fără să ignore faptele. În relațiile apropiate, un gest de susținere sau o discuție purtată cu blândețe poate repara o neînțelegere și poate întări legătura cu partenerul ori cu un membru al familiei. La serviciu, creativitatea te ajută să găsești o soluție diferită, însă ai nevoie de organizare pentru a transforma ideile în rezultate. În privința banilor, evită cumpărăturile făcute pe fond emoțional și verifică atent cheltuielile mici. Nu te implica în toate problemele celor din jur dacă simți că nu mai ai energie. O plimbare, un hobby sau câteva ore de liniște te pot ajuta să îți recapeți echilibrul.

Foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
GSP.ro
„Era deja la știri dacă era invers” » Soția unui UEFAntastic, gest aprig criticat la o nuntă: „Alo, doamna artistă”
„Era deja la știri dacă era invers” » Soția unui UEFAntastic, gest aprig criticat la o nuntă: „Alo, doamna artistă”
Click.ro
Imagini rare cu sora Elizei Natanticu. Cum s-au filmat cele două: „Am zis că e momentul perfect”
Imagini rare cu sora Elizei Natanticu. Cum s-au filmat cele două: „Am zis că e momentul perfect”
TV Mania
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Redactia.ro
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Citește și...
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”
Cât costă să cumperi lemne de foc de la Romsilva în 2026. Cât plătește o familie pentru 5, 10 sau 15 metri cubi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum păstrezi căldura în casă fără să plătești mai mult la gaze. Soluțiile pe care le ai la îndemână
Horoscop 14 octombrie 2026. Zodia care își rezolvă problemele în dragoste
Horoscop 13 octombrie 2026. Zodia care trebuie să evite cheltuielile impulsive, zodia care face progrese în carieră și zodia care are nevoie de odihnă
Horoscop 12 octombrie 2026. O zodie face progrese la serviciu, o zodie are noroc în dragoste și o zodie poate pierde bani dacă nu este atentă
Medicii rezidenți contestă examenul de specialist: „Noi ținem spitalele în picioare, dar suntem incompetenți doar la examene. A fost un test de moarte subită cardiacă”
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Florina și Cătălin Grozavu divorțează după șase ani de mariaj. Bărbatul a recunoscut că a înșelat-o: „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
Florina și Cătălin Grozavu divorțează după șase ani de mariaj. Bărbatul a recunoscut că a înșelat-o: „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
Reacția Victoriei Lungu după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida. "Doamne, dacă ar ști lumea..." Ce a dezvăluit despre Valerie
Reacția Victoriei Lungu după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida. "Doamne, dacă ar ști lumea..." Ce a dezvăluit despre Valerie
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
Cine este Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026. Este însurat, este antreprenor și locuiește în Italia
Cine este Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026. Este însurat, este antreprenor și locuiește în Italia
Regretul lui Maurice Munteanu. Dezvăluirea făcută de editorul de modă la Asia Express: „Ar fi făcut din mine orice”
Regretul lui Maurice Munteanu. Dezvăluirea făcută de editorul de modă la Asia Express: „Ar fi făcut din mine orice”
Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Campionul olimpic face echipă cu Gabi Torje: "Ne ştim de mult timp. O să fie unul dintre avantajele noastre!"
Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Campionul olimpic face echipă cu Gabi Torje: "Ne ştim de mult timp. O să fie unul dintre avantajele noastre!"
Observator News
Orașul subteran descoperit din greșeală de un bărbat care își renova casa. Ascundea mii de oameni
Orașul subteran descoperit din greșeală de un bărbat care își renova casa. Ascundea mii de oameni
Libertatea pentru Femei
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 1,38 milioane de români au diabet. Internările din spitale sunt duble față de media OECD
Peste 1,38 milioane de români au diabet. Internările din spitale sunt duble față de media OECD
Cele 3 fructe care conțin cele mai multe pesticide
Cele 3 fructe care conțin cele mai multe pesticide
Alertă pentru cei care iau acest supliment popular. Un farmacist avertizează asupra riscurilor
Alertă pentru cei care iau acest supliment popular. Un farmacist avertizează asupra riscurilor
Doctor: Persoanele peste 60 de ani NU ar trebui să consume aceste fructe
Doctor: Persoanele peste 60 de ani NU ar trebui să consume aceste fructe
TV Mania
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
CSID.ro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Libertatea
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
O ardeleancă a deschis o afacere după ce bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și a devenit virală în Spania: „Te va ajuta să reușești într-o zi”
O ardeleancă a deschis o afacere după ce bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și a devenit virală în Spania: „Te va ajuta să reușești într-o zi”
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton