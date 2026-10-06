Neti Sandu anunță probleme pe toate planurile pentru o zodie, în octombrie: „Este o perioadă de răscolire”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Luna octombrie 2026 aduce provocări majore pentru o zodie. Neti Sandu avertizează că retrogradarea planetelor va scoate la iveală probleme vechi, iar sănătatea și familia vor necesita mai multă atenție.

Probleme pe toate planurile pentru o zodie, în octombrie

Octombrie 2026 aduce provocări și oportunități pentru zodii, însă nativii din Scorpion se confruntă cu o perioadă mai intensă decât de obicei. Potrivit astrologului Neti Sandu, influența retrogradării mai multor planete scoate la lumină probleme nerezolvate și aspecte amânate, invitând la reflecție și acțiune.

Pentru nativii Scorpion, luna octombrie vine cu lecții importante. Mercur, aflat în semnul lor încă din 30 septembrie, influențează puternic planurile de viitor, mai ales cele legate de educație, călătorii sau proiecte profesionale. În același timp, atenția lor este atrasă și de sfera familială, unde implicarea lor devine esențială.

„Este o perioadă de răscolire pentru Scorpion. La începutul intervalului, Venus va intra în mișcare retrogradă, până pe 14 noiembrie. Pe 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion. Nativul pornește cu planuri mari și cu avântul necesar pentru a rezolva lucruri legate de școală, lucrări sau deplasări. Mercur poate reprezenta și copilul, astfel că Scorpionul ar putea avea nevoie să acorde mai multă grijă, atenție și timp copiilor”, a explicat Neti Sandu.

Citește și: Horoscop octombrie 2026. Revelații cutremurătoare și pasiuni interzise. O zodie are parte de o poveste de iubire fierbinte

Citește și: Echinocțiul de toamnă 2026. Zodii pentru care viața se schimbă radical după 23 septembrie

Neti Sandu: Nativii trebuie să aibă mare grijă la sănătate

Un alt aspect asupra căruia Scorpionii trebuie să fie vigilenți în această lună este sănătatea. Ascultați-vă corpul și nu ignorați semnalele pe care vi le transmite, recomandă Neti Sandu. Problemele fizice pot fi identificate și rezolvate acum, iar până pe 14 noiembrie există șanse mari ca Scorpionii să reușească să pună totul în ordine.

„Există și probleme care țin de sănătatea fizică, iar nativul nu mai poate neglija acest aspect. Odată identificate, problemele de sănătate se pot și rezolva. Până pe 13–14 noiembrie, lucrurile se pot pune în ordine. După această perioadă, Soarele va intra în Scorpion și îi va oferi energia necesară pentru a funcționa la capacitate bună”, a precizat astrologul.

Citește și: Cu cine te potriveşti în funcţie de zodie. Compatibilitate astrală

Citește și: Cupluri magice în funcţie de zodie. Sunt suflete pereche, au relații perfecte

Dincolo de sănătate, relațiile personale și profesionale pot fi puse la încercare. Retrogradarea planetei Venus, începută pe 3 octombrie, poate aduce tensiuni și neînțelegeri, dar și oportunități de a repara ceea ce nu funcționează. Familia și partenerii de viață pot solicita mai mult din timpul și atenția nativilor acestei zodii, iar răbdarea și empatia vor fi cheie în depășirea acestor provocări.

Chiar dacă luna octombrie este intensă, există și vești bune. Jupiter, considerat marele benefic, tranzitează casa succesului pentru Scorpioni, oferindu-le un sprijin astral important. Acesta este momentul ideal pentru a negocia, a planifica și a lua decizii care să aducă rezultate pe termen lung.

„Faptul că mai multe planete sunt retrograde arată că pot exista și alte situații de rezolvat în ceea ce privește serviciul. Partea bună este că Scorpionul are la dispoziție pârghii pe care le poate folosi, deoarece Jupiter, marele benefic, se află în casa succesului. (…) Se deschide o perioadă de negociere care se poate încheia cu o concluzie favorabilă pentru Scorpion”, subliniază Neti Sandu.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

Urmărește-ne pe Google News