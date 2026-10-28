Răsvan Apostolescu, una dintre vocile legendare de la „Fotbal minut cu minut”, a murit la 66 de ani

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O legendă a radiofoniei sportive a lăsat microfonul tăcut. Răsvan Apostolescu, una dintre cele mai cunoscute și iubite voci ale emisiunii „Fotbal minut cu minut” și jurnalist de esență al postului public de radio, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră marcată de pasiune, eleganță și zeci de mii de ascultători purtați pe fiorul marilor competiții.

A ales microfonul arenei

Deși a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară, Răsvan Apostolescu a simțit de la începutul anilor 1990 că adevărata sa vocație se află în cabina de comentator. A intrat în echipa Radio România Actualități într-o perioadă de aur a presei sportive, devenind rapid o prezență emblematică și inconfundabilă la celebrul program „Fotbal minut cu minut”.

Pe parcursul a mai bine de trei decenii petrecute la microfon, Apostolescu a făcut parte dintr-o elită a radioului românesc. A comentat de la pupitru partide capitale și turnee finale majore, de la meciuri dramatice din Campionatele Mondiale și Europene până la istorica finală a Cupei UEFA dintre Galatasaray și Arsenal, împărțind studioul și transmisiunile cu titani ai presei sportive precum Ion Ghițulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoșan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican sau Ilie Dobre.

Interviul-fulger care a sfidat protocolul

Dincolo de rigorile transmisiunilor în direct, Răsvan Apostolescu a lăsat moștenire o serie de momente savuroase care reflectă inventivitatea și curajul jurnalistic de altădată. Unul dintre cele mai celebre episoade din cariera sa s-a petrecut la meciul de retragere al Regelui fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, unde destinul l-a pus în fața unei oportunități neașteptate, transformată într-un interviu de colecție.

Într-un interviu acordat anterior scriitorului Ovidiu Blag, Apostolescu a rememorat cu umor acea întâmplare memorabilă, explicând cum a reușit să obțină o discuție exclusivă cu marele fotbalist francez Michel Platini, beneficiind de un „translator” de lux în persoana lui Ion Țiriac.

Inițial, planul era cu totul altul, vizând o discuție oficială la tribuna oficială, înconjurat de dispozitivele de securitate.

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„Inițial, trebuia să fac un interviu cu Adrian Năstase, premierul, așa că m-am trezit printre SPP-iștii de-acolo, de la tribuna oficială. Și, dacă tot eram la tribuna oficială, m-am gândit că ar fi păcat să pierd ocazia și să nu vorbesc cu celebritățile care mă înconjurau. Și astfel am reușit să îl interpelez pe Michel Platini, pe care nu îl puteam rata”, a povestit jurnalistul.

Provocarea lingvistică a fost depășită pe loc, cu o prezență de spirit remarcabilă, apelând la cel mai la îndemână ajutor de pe stadion.

„Și pentru că era şi Ion Țiriac acolo, lângă el, am avut ideea năstrușnică să îl rog pe marele tenismen și om de afaceri să mă ajute cu traducerea, pentru că eu nu stăpâneam limba franceză. Și așa am reușit să fac eu un interviu memorabil, cu un Platini care a vorbit desigur, despre Hagi, dar și în termeni laudativi despre fotbalul românesc”, și-a amintit Răsvan Apostolescu.

Prin dispariția sa, Radio România Actualități și peisajul media românesc pierd nu doar un profesionist desăvârșit, ci și un pilon de memorie colectivă sportivă, un om care a știut să transforme fiecare transpunere radiofonică într-o poveste vie.

Foto – captură Youtube

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