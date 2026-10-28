Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie: „Indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”

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Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express, când toți concurenții au primit scrisori din partea familiilor lor, ea fiind singura care nu a primit nimic. Deși a recunoscut că se aștepta să nu aibă o scrisoare, influencerița a fost profund afectată de acest aspect.

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express

Concurenții Asia Express au primit un cadou neașteptat în ediția de marți, 27 octombrie: scrisori de la cei dragi. Însă, Valerie Lungu nu a fost deloc bucuroasă întrucât ea a fost singura care nu a primit nimic din partea familiei sale.

Influencerița a mărturisit că se aștepta să nu primească niciun rând scris, dar acest lucru a afectat-o. Pe de altă parte, mama lui Alex Gîlcă s-a gândit și la iubita fiului ei, scrisoarea sa fiind adresată amândurora.

„Scumpii și dragii noștri copii, Alex și Valerie, în acest mesaj vrem să vă spunem cât de mult vă iubim și cât de mândri suntem de voi. Ne bucurăm că sunteți fericiți”, începea scrisoarea primită de cei doi concurenți.

Alex Gâlcă a mărturisit că această scrisoare a însemnat foarte mult pentru el, mai ales că se află deja de ceva timp departe de familia sa.

„A însemnat foarte, foarte mult acea scrisoare pentru mine. Familia este tot. Mă bucur că scrisoarea aceasta a fost pentru amândoi”, a spus concurentul.

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Influencerița, dezvăluiri dureroase despre familia sa

În același timp, cu ochii plini de lacrimi, Valerie Lungu a precizat că în familia ei iubirea a fost strâns legată de partea financiară. Potrivit acesteia, afecțiunea se măsura în bani și lucrurile materiale și nu în sentimente.

„E foarte important să primești un mesaj de acasă, mai ales când ești plecat de atât de mult timp. Părinții lui Alex sunt ca a doua familie pentru mine. Mereu m-au iubit necondiționat. Îi iubesc enorm de mult. Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru…, ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani, ai primit puțină iubire… În fine… Și niciodată nu e de ajuns, indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns. E incredibil să ai pe cineva care te iubește necondiționat și nu trebuie să demonstrezi sau să dai la schimb ceva ca să primești ceva”, a afirmat concurenta.

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De asemenea, Valerie Lungu a mărturisit că se bucură de faptul că părinții lui Alex Gâlcă o consideră parte din familia lor și că îi oferă iubire necondiționată, lucru de care nu a avut niciodată parte.

„M-am bucurat că se gândește și la mine cineva și nu doar eu mă gândesc la toți”, a spus influencerița la testimonial.

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Sursă foto: Captură video, Instagram

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