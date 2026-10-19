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Valerie Lungu o critică pe Raluca Bădulescu: „Mai mare prefăcătorie nu există”

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.  Actualizat 19.10.2026, 17:44
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Valerie Lungu o acuză pe Raluca Bădulescu de falsitate. Într-un live pe TikTok, Valerie a descris comportamentul vedetei ca fiind duplicitar, acuzând-o de prefăcătorie în culisele emisiunii Asia Express 2026.

Raluca Bădulescu, acuzată de falsitate la Asia Express 2026 de Valerie Lungu

Valerie Lungu a făcut declarații acide despre Raluca Bădulescu. Potrivit Spynews, influencerița a criticat comportamentul Ralucăi atunci când camerele de filmat sunt oprite, acuzând-o de falsitate și ipocrizie.

Raluca Bădulescu a revenit la Asia Express, de această dată în rolul de „handicap” pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda, după ce aceștia au fost salvați de la eliminare, zilele trecute. Deși coechipierii au primit-o cu entuziasm, Valerie Lungu a avut un alt punct de vedere. În cadrul unui live pe TikTok, influencerița a oferit detalii despre comportamentul vedetei în culise.

„Raluca face spume, că așa face ea, se opresc camerele și după zice: «Hei, ce faci?». Mai mare prefăcătorie nu există”, a spus Valerie. Totodată, a adăugat că „Am impresia că nu ne uităm la aceeași emisiune. Raluca Bădulescu, care abia a intrat, și care înjură… Ea nu știe nimic în afară de organele genitale”.

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Valerie Lungu, în vizorul Ralucăi Bădulescu

La rândul ei, Raluca Bădulescu a criticat-o dur pe Valerie Lungu în emisiunea „Cu gura plină în Asia Express”, după ce aceasta a făcut remarci jignitoare despre bărbații fără pătrățele. Într-una dintre edițiile acestui sezon, concurenții au trebuit să întrețină atmosfera într-un restaurant, moment în care partenerul Valeriei s-a dezbrăcat la bustul gol. „Puișor, tu trebuie să le arăți ce înseamnă un bărbat adevărat. Uitați-vă, băi, bărbat aici, nu umflații voștri”, a declarat Valerie Lungu, o remarcă jignitoare din punctul de vedere al Ralucăi Bădulescu.

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„Ideea este în felul următor, draga mea al cărei nume nu-l voi pronunța, jignirile pe care le aduci tuturor bărbaților de acasă sau tuturor femeilor care au bărbați acasă care nu au pătrățele sunt complet deplasate”, a început Raluca Bădulescu, vizibil deranjată de comentariile Valeriei. Vedeta a continuat, subliniind cât de important este să promovăm respectul și acceptarea diversității: „Între a face o caterincă și a jigni este distanță foarte mare. Lucrurile pe care ea le spune sunt jigniri și față de femei, și față de bărbați”.

Raluca a ținut să sublinieze că aspectul fizic nu ar trebui să fie un criteriu pentru a judeca valoarea unei persoane. „Body shaming este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026. Să nu ne înțelegem greșit. Dacă în viață ai burtă sau nu ai burtă, dacă ai pătrățele sau nu, lucrul ăsta nu te face mai de admirat, mai deștept, mai reușit, mai de dorit sau altcumva. Nu contează fizicul. Contează caracterul, contează felul în care te porți și ce ai în cap. Sexy-ul este în atitudine și în felul în care te comporți, nu dacă ai pătrățică”, a mai transmis Raluca.

Foto: Captură Antena 1

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