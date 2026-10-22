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Mirela Retegan și fiica ei, Maya Sorian, au părăsit Asia Express 2026 în ediția din 21 octombrie, după 7 etape intense pe Drumul Mătăsii. Cele două au câștigat însă o sumă impresionantă pentru participarea lor în competiție.

Câți bani au primit Mirela Retegan și Maya Sorian pentru participarea la Asia Express 2026

Mirela Retegan și fiica ei, Maya Sorian, au încheiat pe 21 octombrie aventura lor la Asia Express 2026, după șapte săptămâni pline de provocări pe Drumul Mătăsii. Eliminarea lor din competiția de la Antena 1 a venit cu un gust dulce-acrișor, fiind însoțită de o recompensă financiară substanțială. Potrivit Cancan, cele două au primit împreună 21.000 de euro pentru cele șapte etape parcurse, echivalentul a 3.000 de euro per etapă.

Cursa pentru ultima șansă a fost extrem de tensionată, Mirela și Maya luptând alături de echipele formate din Maurice Munteanu și Connie Preda, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. În ciuda eforturilor lor, cele două au încheiat pe ultimul loc, decizie ce a marcat finalul călătoriei lor pe tărâmurile fascinante ale Asiei.

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Ce au transmis Mirela și Maya după eliminare

Un moment neașteptat a fost penalizarea de 30 de minute primită de Valerie Lungu și Alex Gîlcă, după ce Alex a folosit din greșeală o comandă în limba engleză în timpul unei probe. Deși această sancțiune le putea aduce eliminarea, Mirela și Maya nu au reușit să-i depășească la timp. „Mie îmi pare așa rău pentru Maya, pentru că știam că ea își dorește foarte tare. Astăzi eu am fost veriga slabă”, a declarat Mirela Retegan, vizibil emoționată.

În ciuda dezamăgirii de moment, cele două și-au exprimat recunoștința pentru experiența unică pe care au trăit-o împreună. „E un sentiment din ăsta dulce-acrișor. Sunt foarte fericită cu tot ceea ce am trăit, dar gândul că nu o să mai fiu niciodată în viața mea în aceste ipostaze mă întristează foarte tare”, a mărturisit Maya.

Competiția Asia Express rămâne una dintre cele mai dure și imprevizibile emisiuni din România, iar povestea Mirelei și a Mayei a fost una despre curaj, ambiție și legătura specială dintre mamă și fiică. Deși au părăsit concursul mai devreme decât și-ar fi dorit, ele au câștigat nu doar o sumă importantă de bani, ci și amintiri de neuitat.

Foto: Instagram; Antena 1

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