Tina Ulmeanu, dezvăluiri cutremurătoare. Concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis a fost abuzată sexual în adolescență: „Am stat ani de zile în terapie”

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Tina Ulmeanu, una dintre concurentele emisiunii Burlacii: Foc în Paradis, a făcut o confesiune emoționantă. Tânăra a dezvăluit un episod dureros care a marcat profund întreaga viață. La doar 14 ani, Tina și-a început viața sexuală în urma unei experiențe traumatizante, despre care spune că i-a furat inocența și a lăsat urme adânci asupra personalității și relațiilor ei.

Tina Ulmeanu, dezvăluiri despre abuzul din copilărie

În fața camerelor, Tina Ulmeanu se prezintă ca o femeie încrezătoare, deschisă și vulnerabilă, dar mărturisește că această imagine ascunde o poveste pe care a purtat-o cu ea ani întregi.

„Eu nu mi-am început viața sexuală normal în perioada adolescenței și mi-a impactat foarte mult familia și mai ales pe mine. Am stat ani de zile în terapie și de acolo cumva traiectoria și aura mea originală s-au distrus”, a spus concurenta.

Momentul care a schimbat totul pentru ea s-a petrecut la o vârstă fragilă.

„14”, răspunde ea simplu, atunci când este întrebată câți ani avea.

„Cum spune tata mereu: «Ți-au distrus inocența». Mă rupe rău vorba asta. Mi-au furat inocența și de acolo am început să mă și îndoiesc așa, să mă acopăr cu tot felul de scuturi ca să nu mai trec vreodată prin asta”, a mărturisit Tina Ulmeanu pentru Click.

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Trauma și consecințele asupra întregii vieți

Această experiență nu doar că i-a afectat adolescența, dar a avut impact asupra sănătății ei emoționale ani de zile. Tina Ulmeanu povestește despre nopțile nedormite, flashback-uri și tremuratul continuu, care au dus-o, la un moment dat, pe un drum periculos.

„Fiind un copil rănit și pierdut, m-am intoxicat și cu tot felul de substanțe la un moment dat, că nu puteam dormi noaptea, aveam flashback-uri și tremuram non-stop. Nu este calea cea bună, doar te afunzi mai rău în probleme!”, a povestit ea.

Chiar și în fața întrebării directe despre responsabilitate, răspunsurile Tinei sunt încărcate de durere.

„Au plătit pentru asta?”, este întrebată. „Într-o formă sau alta”, răspunde ea, adăugând ulterior: „Nu cât ar fi trebuit”.

Astăzi, Tina Ulmeanu privește înapoi la acel copil de 14 ani cu mai multă înțelegere. După ani de terapie, concurenta de la Burlacii. Foc în Paradis spune că a reușit să găsească un fel de echilibru.

„Lucrurile s-au întâmplat ca eu să fiu omul care sunt astăzi, fie că au fost tragice sau nu. Nu te mai simți femeie în cea mai înaltă formă de feminitate”, a precizat ea.

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Cum a reușit Tina Ulmeanu să treacă peste trauma suferită

Munca pentru a se reconstrui a fost dificilă, dar necesară.

„Am mai auzit că trebuie să înveți să trăiești toată viața cu asta. Din punctul meu de vedere, nu. Dar trebuie să muncești foarte mult la tine, pentru că real am pățit-o și în primii ani, de adolescentă, îți afectează foarte mult relațiile din toate punctele de vedere”, a mărturisit Tina Ulmeanu.

Una dintre lecțiile majore pe care le-a învățat este să nu se mai învinovățească pentru ce s-a întâmplat.

„Nu mai ai încredere, nu te simți frumoasă, te simți așa ca o rufă, nu te simți femeie în cea mai înaltă formă de feminitate și de aia trebuie să înveți să te iubești din nou, că nu ești tu de vină pentru ce s-a întâmplat”, a subliniat tânăra.

„Le-am blocat undeva în minte, amintirile acelea, să pot merge mai departe. Am lucrat prea mult la mine și sincer nu caut răzbunare cum făceam în primii ani, cât încă nu înțelegeam de ce și îmi puneam întrebările alea clasice”, a subliniat Tina Ulmeanu.

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Sursă foto: Instagram

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