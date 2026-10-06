Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență. Vedeta a publicat o fotografie rară: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez”

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Gabriela Cristea și-a uimit fanii cu o fotografie de când era adolescentă. Ea a descoperit un articol vechi în care apărea la începutul anilor ’90 și a împărtășit imaginea cu urmăritorii ei pe rețelele sociale. Vedeta a mărturisit că fotografia și textul de atunci au făcut-o să privească în alt fel parcursul său de-a lungul anilor.
În 1993, Gabriela Cristea era elevă în clasa a XII-a la Liceul de Coregrafie din București și era o tânără cu speranțe și tot viitorul înainte. Ea făcuse o impresie bună participând la concursul Miss Adolescența ’92 și avea în plan să urmeze cursurile Institutului de Teatru, secția Coregrafia.
Vedeta a împărtășit o fotografie în care apare șatenă, cu ochii verzi și a spus despre ea că era o fire dificilă. Pe vremea aceea îi plăceau florile și hainele negre, dar avea și o pasiune pentru vorbitul la telefon.
„1993…și când mă gândesc cât de puțin îmi dădeam voie să visez…
Am recitit articolul și m-a emoționat cât de puține lucruri îmi doream atunci. Pentru mine, cea de atunci, chiar și acelea păreau greu de atins. Când pornești de foarte jos, ajungi să-ți măsori până și visurile, să nu cumva să ceri prea mult de la viață.
Habar n-aveam că Dumnezeu avea să-mi dea vânt în aripi. Eu încercam să-mi găsesc un drum, fără să bănuiesc unde avea să mă ducă.”
„Mi-am amintit de unde am plecat”
Fotografia și articolul din tinerețe au făcut-o pe Gabriela Cristea să se gândească la drumul pe care l-a parcurs până în punctul în care se află astăzi. Ea a vorbit despre anii de muncă, dar și încercările prin care a trecut alături de familia ei.
„Abia acum, văzând fotografia, am simțit cât de mare este distanța dintre începutul meu și viața pe care o am astăzi. Anii de muncă, încercările, oamenii care au crezut în mine, mult zbucium, familia mea… Le trăiești pe rând și uneori uiți să te minunezi de tot ce s-a adunat.
Articolul acesta mi-a amintit de unde am plecat. Și m-a făcut să-I mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea a ajuns mult dincolo de cât îndrăzneam eu să visez.”