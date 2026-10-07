Gabriela Cristea a suferit un atac de panică în timpul unei excursii: „Fetele s-au speriat un pic”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriela Cristea (51 ani) a trecut prin momente dificile în timpul unei excursii la Peștera Ialomiței. Vedeta a mers acolo plină de entuziasm, însă nu se aștepta să se experimenteze un atac de panică chiar în mijlocul peșterii.

Gabriela Cristea, atac de panică la Peștera Ialomiței

Gabriela Cristea și-a luat familia și a plecat să viziteze una dintre cele mai frumoase peșteri din România: Peștera Ialomiței. Vedeta a intrat entuziastă, însă nu se aștepta ca excursia să se încheie cu un atac de panică.

Ajuns la Peștera Ialomiței, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, însoțiți de Victoria și Iris, s-au bucurat de frumusețile naturii, totul fiind înregistrat și adunat într-un clip ce a fost mai apoi distribuit în mediul online.

Însă, în timpul excursiei, vedeta a ajuns într-un loc mai îngust unde, din cauza aglomerației, a suferit un atac de panică și a decis să se întoarcă din drum. Totuși, încurajată de ceilalți turiști, fosta prezentatoare și-a făcut curaj și a decis să revină pe traseu doar că, fiicele sale s-au speriat și au decis să încheie excursia.

„Eu m-am întors și copiii s-au dus cu Tavi pentru că am făcut un semi atac de panică pentru că se aglomerase într-un loc foarte îngust. Am vorbit însă cu cei care au coborât și mi-au zis că merită să mă duc și acum văd că s-a mai și eliberat un pic. Nu mai este așa de aglomerat. Și de unde îmi făcusem eu curaj să cobor, ai mei se întorceau din drum. Și fetele s-au speriat un pic, n-au mai vrut. E greu”, a povestit Gabriela Cristea pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Lovitură pentru soțul Monicăi Gabor! Mr. Pink, vizat de un dosar de fraudă financiară în instanțele americane

Citește și: Gina Chirilă, replică pentru un bărbat care a jignit-o, după ce s-a afișat în lenjerie intimă: „Este fascinant”

O zi la piscină

După experiența trăită la Peștera Ialomiței, unde este și frig în această perioadă, Gabriela Cristea și familia au petrecut o zi la piscină încălzită și saună.

„Cam așa mi-am răsfățat eu prințesele în weekend după o săptămână plină atât pentru Gabriela cât și pentru fete la școală… A meritat fiecare minut, vremea la munte splendidă”, a scris Tavi Clonda în mediul online, filmându-și familia la piscină.

Citește și: Cristela Georgescu a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care Călin Georgescu a fost reținut: „Am auzit voci pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții”

Citește și: Maurice Munteanu a cedat nervos la Asia Express: „Mi-am ieșit complet din fire”

Gabriela Cristea a slăbit după ce a fost diagnosticată cu obezitate

Gabriela Cristea a slăbit spectaculos, cu ajutorul injecțiilor Mounjaro, după ce medicii au diagnosticat-o cu obezitate de gradul I. Speriată de acest diagnostic, vedeta a decis să slăbească cât mai mult și cât mai rapid.

„În prima săptămână am slăbit două kilograme. În prima lună șase kilograme, dar dacă mă întrebați ce am învățat eu în luna aceea despre mâncare, răspunsul este nimic. Eu mâncam la fel de prost, doar că mâncam mai puțin. Corpul meu se schimbase înainte să apuce mintea mea să se înțeleagă ce se întâmplă (…) Tratamentul tăiase foame, dar nu ștersese educația alimentară de 50 de ani, nu ștersese automatismele, reflexele (…) De foarte multe ori după masă, mă simțeam prost”, a dezvăluit în urmă cu ceva timp Gabriela Cristea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News