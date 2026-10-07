Maurice Munteanu a cedat nervos la Asia Express: „Mi-am ieșit complet din fire”

Maurice Munteanu a avut parte de un moment neașteptat în timpul cursei „Asia Express” din Chongqing, difuzată pe 6 octombrie. Presiunea competiției, temperaturile ridicate și provocările fizice l-au împins pe Maurice să-și recunoască limitele și să cedeze nervos.
„Mi-am ieșit complet din fire. Mă simt ridicol și nu mai pot”, a mărturisit el.
Cursa din metropola chineză a fost una dintre cele mai solicitante. Concurenții au fost puși să transporte ouă, roșii și cornete pe scări abrupte și străduțe înguste, într-un ritm alert. Fiecare produs pierdut pe drum însemna o penalizare. În aceste condiții, Maurice Munteanu a pierdut controlul.
„După ce a căzut coșul A, am aruncat și coșul B. Pentru că m-am gândit în capul meu afectat de arșiță tip Bărăgan în China, la ce mă mai duc cu coșul A, dacă a căzut coșul B. Aruncă-l și pe ăla! Nu mai pot!”, a relatat acesta în emisiune.
Deși partenera sa, Connie Preda, a încercat să-l încurajeze, Maurice Munteanu a ales să renunțe la probă și să își asume penalizarea. Decizia l-a costat scump, cei doi clasându-se pe ultimul loc la finalul etapei.
„Nu e vorba de nervi, ci de epuizare. Când îți pierzi controlul, trebuie să știi când să te oprești”, a mai spus Maurice.
Nu este prima dată când efortul intens își spune cuvântul asupra lui Maurice Munteanu. Cu doar câteva zile înainte, criticul de modă abia mai putea vorbi, rămânând fără voce din cauza strigătelor și a implicării sale totale în competiție.
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