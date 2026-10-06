Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt

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Carmen Brumă a explicat cum trebuie aleasă pâinea potrivită din supermarketuri și la ce ar trebui să se uite, de fapt, oamenii. Vedeta explică faptul că unele ingrediente aflate pe etichetă ar trebui privite cu mare atenție.
De multe ori, culoarea închisă se obține prin adăugarea unor ingrediente precum malț, cacao sau chiar colorantul de caramel E150.
„Uite câteva criterii ca să alegi pâinea din supermarket! Nu te lua după culoare sau după semințele de deasupra. Întoarce punga și citește eticheta! Știu, e scrisul mic și înghesuit, dar în curând o să vin cu o soluție și pentru asta. Uită-te la etichetă, nu la culoare! O pâine maro nu e neapărat integrală. Culoarea poate veni din malț, cacao sau colorant de caramel (E150)”, a declarat Carmen Brumă.
Ea le-a spus oamenilor că pentru o opțiune sănătoasă, făina integrală trebuie să fie primul ingredient de pe etichetă, pentru că simplă mențiune „făină de grâu” indică faptul că s-a folosit făina albă rafinată.
La ce să te uiți pe etichetă când cumperi pâine
Carmen Brumă spune că ar trebui evitate sortimentele de pâine care conțin cantități mari de sare.
„Citește ordinea ingredientelor! Ingredientele sunt trecute în ordinea cantității. Pe primul loc să fie făină integrală. Doar «făină de grâu» = făină albă. Ce evităm pe etichetă: zahăr sau sirop printre primele ingrediente, peste 1,2 g sare la 100 g (ideal: sub 1 g sare la 100 g), o listă lungă de aditivi. Regula simplă: cu cât lista e mai scurtă, cu atât mai bine. De ce contează: pâinea e una dintre principalele surse de sare din alimentația noastră, tocmai pentru că o mâncăm zilnic”, a adăugat Carmen Brumă.