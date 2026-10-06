Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Carmen Brumă a explicat cum trebuie aleasă pâinea potrivită din supermarketuri și la ce ar trebui să se uite, de fapt, oamenii. Vedeta explică faptul că unele ingrediente aflate pe etichetă ar trebui privite cu mare atenție.

Cum să cumperi cea mai bună pâine din supermarket

Cunoscută pentru că promovează un stil de viață sănătos și echilibrat, Carmen Brumă le-a explicat urmăritorilor la ce ar trebui să se uite atunci când aleg să cumpere pâine din supermarket.

Vedeta a explicat că nu contează culoarea pâinii și că o culoare maronie nu garantează că produsul este realizat din făină integrală.

Citește și: Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit”

De multe ori, culoarea închisă se obține prin adăugarea unor ingrediente precum malț, cacao sau chiar colorantul de caramel E150.

„Uite câteva criterii ca să alegi pâinea din supermarket! Nu te lua după culoare sau după semințele de deasupra. Întoarce punga și citește eticheta! Știu, e scrisul mic și înghesuit, dar în curând o să vin cu o soluție și pentru asta. Uită-te la etichetă, nu la culoare! O pâine maro nu e neapărat integrală. Culoarea poate veni din malț, cacao sau colorant de caramel (E150)”, a declarat Carmen Brumă.

Citește și: Cum își menține Carmen Brumă pielea tânără. Ritualul bizar al vedetei: „E foarte important să fii constantă”

Ea le-a spus oamenilor că pentru o opțiune sănătoasă, făina integrală trebuie să fie primul ingredient de pe etichetă, pentru că simplă mențiune „făină de grâu” indică faptul că s-a folosit făina albă rafinată.

La ce să te uiți pe etichetă când cumperi pâine

Carmen Brumă spune că ar trebui evitate sortimentele de pâine care conțin cantități mari de sare.

„Citește ordinea ingredientelor! Ingredientele sunt trecute în ordinea cantității. Pe primul loc să fie făină integrală. Doar «făină de grâu» = făină albă. Ce evităm pe etichetă: zahăr sau sirop printre primele ingrediente, peste 1,2 g sare la 100 g (ideal: sub 1 g sare la 100 g), o listă lungă de aditivi. Regula simplă: cu cât lista e mai scurtă, cu atât mai bine. De ce contează: pâinea e una dintre principalele surse de sare din alimentația noastră, tocmai pentru că o mâncăm zilnic”, a adăugat Carmen Brumă.

Citește și: În autoizolare, Carmen Brumă a pregătit un nou program de slăbit: Abdomenul de Urgență!

Vedeta a explicat că ar trebui să apară și mențiunile oficiale conform legislației UE, precum conținutul de fibre.

„Caută mențiunile oficiale conform legislației UE: sursă de fibre = minimum 3 g fibre/100 g, bogat în fibre = minimum 6 g fibre/100 g. Nu sunt marketing. Sunt praguri legale”, a punctat Carmen Brumă.

Urmărește-ne pe Google News