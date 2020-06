În autoizolare, Carmen Brumă a pregătit un nou program de slăbit: Abdomenul de Urgență!

Perioada de izolare a atras după sine un stil de viață mai sedentar, însă noul program pregătit de Carmen Brumă, „Abdomenul de Urgență”, este aici să schimbe acest lucru.

În lunile în care am fost nevoiți să petrecem timp în casă, Carmen Brumă s-a antrenat intens și a fost alături de comunitatea sa cu diverse antrenamente în care a introdus chiar și cele mai uzuale produse folosite în aceea perioadă: șervețele și sticle de spirt. Și, pentru că a primit multe întrebări despre cum să obținem un abdomen plat, fără grăsime…a pregătit un program unic în România, adresat tuturor celor care vor să obțină o îmbunătățire considerabilă a zonei abdominale, să scape de kilogramele în plus rapid, ieftin și sănătos. Programul conține 3 săptămâni de regim alimentar cât și 5 antrenamente, filmate cu respectarea tuturor condițiilor de distanțare socială.

Un abdomen plat și definit nu reprezintă doar un deziderat estetic, ci și un parametru care indică o stare bună de sănătate. Grăsimea din zona abdominală este considerată mai periculoasă decât grăsimea din restul corpului. Inclusiv persoanele cu o greutate și un indice de masă corporala (IMC) normale pot avea risc crescut de boli cardiovasculare dacă grăsimea este concentrată în interiorul abdomenului. Abdomenul de Urgență este un program de slăbire și remodelare corporală adresat tuturor celor care vor o soluție rapidă, eficientă și sănătoasă pentru îmbunătățirea aspectului zonei abdominale. Programul lansat astăzi are un preț promoțional de 43 RON!

“Scopul noului meu program este să le dea femeilor ceea ce-și doresc atunci când vine vara: un abdomen plat, o supersiluetă de plajă și să dărâme mituri încă existente conform cărora trebuie să faci mii de abdomene zilnic pentru a scăpa de burta inestetică. Ideea acestui program mi-a venit în timpul stării de urgență, l-am creat în acea perioadă și l-am filmat imediat după terminarea primei etape de restricții, cu respectarea exactă a regulilor de distanțare socială (inclusiv cea conform căreia este interzisă formarea unui grup mai mare de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii). Drept urmare, la filmarea programului au participat doar doi oameni, eu și Adina Halas, împreună cu care am reușit să suplinim cu succes, sperăm, munca unei echipe întregi de filmare. A fost un efort titanic și mă bucur că am reușit să fim din nou o echipă, ca pe vremuri, doar că de data aceasta o veți descoperi pe Adina Halas într-o postură nouă, de regizor, cameraman, editor video, scenograf”, a mărturisit Carmen Brumă.

3 săptămâni de regim alimentar și 5 antrenamente

În perioada de izolare prin care am trecut, foarte mulți dintre noi au realizat că e important să depinzi de cât mai puține lucruri din exterior, să înveți să faci sport acasă, fără echipamente suplimentare, să-ți controlezi și să-ți adaptezi dieta, să gătești, să te îngrijești singur.“Programul meu Abdomenul de Urgență te învață să faci sport acasă, fără accesorii suplimentare, să-ți implementezi niște obiceiuri alimentare sănătoase care te vor ajuta să-ți menții greutatea pe termen lung. M-am straduit să le ofer celor interesați soluția ideală, rapidă, sănătoasă și accesibilă pentru a obține abdomenul mult visat.

Acest program, care cuprinde 3săptămâni de dietă și 5 video –uri cu antrenamente săptămânale pentru acasă, te pune rapid într-o formă fizică mult mai bună astfel încât să fii mândră de corpul tău atunci când mergi la plajă sau în orice altă împrejurare din viața ta în care vrei să arăți „traznet”. Nu depinzi de o sală de sport, nu cheltuiești mulți bani, și nu-ți dai programul zilnic peste cap. Tot ce trebuie să faci este să mănânci cele 3 mese zilnice din program și să-ți găsești 20 de minute (plus încălzirea și stretchingul) pentru exercițiile pe care ți le arat eu pas cu pas în materialul video. Am constatat de-a lungul timpului că femeile atunci când se apropie vara simt nevoia de o pregătire specială a corpului. Multe dintre ele sunt de-a dreptul „speriate” atunci când se gândesc că trebuie să se dezbrace în costum de baie pentru că au acumulat niște kilograme în perioada de carantină sau de sărbători și nu sunt mulțumite de aspectul lor fizic. Sunt încântată că am reușit să am și parteneri care promovează aceleași lucruri ca și mine, produse de calitate la un preț decent“ adăugat Carmen Brumă.

Foto: Irina Ciurla

