  MENIU  
Home > Vedete > Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA: „Mi-am găsit liniștea” 

Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA: „Mi-am găsit liniștea” 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Antonescu a decis să plece din România și să se mute peste Ocean, în America, în urmă cu un an. Vedeta a început o nouă etapă din viața ei, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Deși continuă să cânte la evenimente, ea spune că e mai selectivă cu proiectele pe care le acceptă și se concentrează pe viața de familie, petrecând timp alături de cele două fete.

Andreea Antonescu duce o viață liniștită în America

Dincolo de activitatea pe care o are în Statele Unite ale Americii, Andreea Antonescu se bucură de timpul petrecut alături de cele două fiice ale sale. Ea spune că s-a maturizat și nu mai pune cariera pe primul loc. 

Andreea Antonescu 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Artista ține acum mai mult la propria liniște și la timpul petrecut cu familia. Mai mult, ea a spus că experiențele de care a avut parte, au făcut-o să înțeleagă că nu are nimic de demonstrat nimănui.

Citește și: Andreea Antonescu și Dan Alexa, informații despre starea de sănătate a Alinei Pușcău: „Are nevoie de energia noastră pozitivă”

Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Recomandarea zilei

„Astăzi sunt, înainte de toate, un om care și-a găsit liniștea. Cred că, atunci când începi foarte devreme o carieră, ai tendința să te definești prin succes, prin aplauze, prin ceea ce văd ceilalți. Cu timpul, înțelegi că adevărata împlinire vine din cine ești atunci când se sting reflectoarele. La aproape 44 de ani, mă definesc credința, cele două fiice ale mele și dorința de a evolua în fiecare zi. Sunt aceeași Andreea care iubește scena, dar sunt și femeia care știe că succesul nu înseamnă doar carieră, ci și echilibru, sănătate, familie și pace sufletească.

Citește și: Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. „America a venit cu mult aer proaspăt!” Ce spune despre viața sentimentală. „Iubirea nu se planifică, se întâmplă!”

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Recomandarea zilei

Am trecut prin multe etape, unele foarte frumoase, altele foarte grele, însă nu aș schimba nimic. Toate m-au construit. Astăzi sunt mai puțin preocupată să demonstrez ceva și mult mai preocupată să trăiesc autentic. Cred că asta este cea mai frumoasă libertate pe care o poți câștiga odată cu maturitatea”, a declarat Andreea Antonescu pentru VIVA!

Cu ce se ocupă în America

Andreea Antonescu este în continuare activă, merge la evenimente, cântă și are publicul ei chiar și peste Ocean. Ea a primit mesaje de-a lungul timpului în care oamenii îi transmiteau că o așteaptă pe scenă.

Ea a dezvăluit că încearcă să găsească un echilibru între viața profesională și rolul de mamă și a învățat să aprecieze mai degrabă calitatea, decât cantitatea.

„Mă emoționează de fiecare dată când citesc mesajele oamenilor care îmi spun că le este dor de mine sau că mă așteaptă din nou pe scenă în România. Înseamnă enorm pentru mine, deoarece îmi confirmă faptul că legătura pe care am construit-o în toți acești ani este una reală și sinceră.

Citește și: Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America

Da, continui să cânt și în Statele Unite, particip la evenimente și proiecte, însă România va avea întotdeauna un loc special în sufletul meu. Acolo este publicul alături de care am crescut și care m-a văzut în toate etapele vieții mele. Încerc să găsesc un echilibru între carieră și rolul de mamă, iar asta înseamnă uneori să aleg cu foarte mare grijă proiectele în care mă implic. Nu mai alerg după cantitate, ci după calitate și după acele momente care chiar mă reprezintă”, a mai spus artista.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
GSP.ro
Sorana Cîrstea a mers în vizită acasă la Ana Ivanovic și s-au fotografiat în diferite ipostaze
Sorana Cîrstea a mers în vizită acasă la Ana Ivanovic și s-au fotografiat în diferite ipostaze
Click.ro
Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”
Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Citește și...
Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea”
Prognoza meteo până în noiembrie. Vin surprize de la vreme, unde va fi mai cald decât în mod normal
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Două zodii chinezești care pot avea o zi dificilă pe 7 octombrie. Emoțiile ies la suprafață
Kristi Noem divorțează după 34 de ani. Scandalul care a șocat America
Execuția eșuată a Christei Pike. Singura femeie condamnată la moartă în Tennessee nu a decedat după administrarea a două doze letale
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Adela Popescu și Radu Vâlcan vor să se mute definitiv la Șușani. Casa lor arată ca din POVEȘTI. Ei le-au arătat fanilor și mai multe imagini din locuință, dar și din curtea superbă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt
Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt
Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a urcat pe scenă la Sibiu și a cântat o piesă celebră
Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a urcat pe scenă la Sibiu și a cântat o piesă celebră
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 
Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 
Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani. Cum a fost sărbătorită de familie
Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani. Cum a fost sărbătorită de familie
Tina Ulmeanu, dezvăluiri cutremurătoare. Concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis a fost abuzată sexual în adolescență: „Am stat ani de zile în terapie”
Tina Ulmeanu, dezvăluiri cutremurătoare. Concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis a fost abuzată sexual în adolescență: „Am stat ani de zile în terapie”
Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență. Vedeta a publicat o fotografie rară: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez”
Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență. Vedeta a publicat o fotografie rară: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez”
Observator News
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Până la 1.500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap. Banii se acordă la cerere în 2026
Până la 1.500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap. Banii se acordă la cerere în 2026
 4 motive să bei chefir mai des. Ce se poate schimba în organism
 4 motive să bei chefir mai des. Ce se poate schimba în organism
 Horoscop 7 octombrie 2026. Zodiile care primesc o veste importantă la mijlocul săptămânii
 Horoscop 7 octombrie 2026. Zodiile care primesc o veste importantă la mijlocul săptămânii
Euro bate din nou recordul. Cât a ajuns să coste moneda europeană la cursul BNR
Euro bate din nou recordul. Cât a ajuns să coste moneda europeană la cursul BNR
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
CSID.ro
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Libertatea
Soacra Mirelei Vaida, în direct la TV. Ce a spus doamna Tița despre nora ei celebră
Soacra Mirelei Vaida, în direct la TV. Ce a spus doamna Tița despre nora ei celebră
Un front rece care va schimba vremea vine în Balcani. Când încep ploile de toamnă
Un front rece care va schimba vremea vine în Balcani. Când încep ploile de toamnă
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton