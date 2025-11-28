Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America

Andreea Antonescu a decis să lase România în spate și să se mute definitiv în America, acolo unde este fostul ei soț, Traian Spak, tatăl primului său copil, Sienna. Acum, artista și fostul ei soț, dar și cele două fete ale sale, au apărut într-o imagine rară. Iată cum s-au afișat.

Andreea Antonescu, fotografie cu fostul soț și cele două fetițe

Andreea Antonescu s-a reîntâlnit cu Traian Spak, cel cu care a avut o relație în urmă cu mai mulți ani și tatăl fiicei sale cea mare, Sienna. Se pare că artista a rămas în relații bune cu afaceristul, iar imaginile postate acum dovedesc acest lucru.

Andreea Antonescu și Traian Spak au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună o fiică pe nume Sienna, în vârstă de 14 ani. Artista mai are o fiica alături de Victor Vrânceanu, pe nume nice Victoria, care are 3 anișori.

Andreea Antonescu a decis să se mute în America, acolo unde tatăl fetiței sale. Ea se înțelege bine cu Traian, deși relația lor s-a încheiat de multă vreme.

Într-o fotografie postată în mediul online, Traian Spak s-a fosotgrafiat alături de fiica lui Sienna, dar și de micuța Venice Victoria, de care pare că a prins drag. Toți patru au mers în Las Vegas și s-au distrat pe cinste.

Andreea Antonescu a vorbit în repetate rânduri despre fostul ei soț și a spus că a fost omul care a susținut-o în cele mai grele momente.

„Traian este omul căruia îi povestesc orice, care m-a susținut în momentele bune și grele. Îl consider unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”, spunea cântăreața în urmă ce mai mult timp.

S-au împăcat sau nu?

Înainte să se mute definitiv în Statele Unite ale Americii, cântăreața a mai făcut câteva drumuri, așa că au apărut și zvonuri că s-ar fi împăcat cu tatăl primului ei copil.

Ea a declarat că nu spune „nu” unei eventuale împăcări cu fostul soț, mai ales că au rămas în relații foarte bune.

„„Nu exclud o eventuală împacare cu Traian. În viața este bine să nu spui niciodată, niciodată. Noi am rămas în relații foarte bune!”, a declarat artista la Metropola Tv.

Pe de cealaltă parte, Andreea Antonescu nu a vrut să vorbească despre relația cu Victor Vrânceanu, tatăl fetiței sale de 3 ani.

