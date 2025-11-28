Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America

Andreea Antonescu a decis să lase România în spate și să se mute definitiv în America, acolo unde este fostul ei soț, Traian Spak, tatăl primului său copil, Sienna. Acum, artista și fostul ei soț, dar și cele două fete ale sale, au apărut într-o imagine rară. Iată cum s-au afișat.
Andreea Antonescu, fotografie cu fostul soț și cele două fetițe
Andreea Antonescu s-a reîntâlnit cu Traian Spak, cel cu care a avut o relație în urmă cu mai mulți ani și tatăl fiicei sale cea mare, Sienna. Se pare că artista a rămas în relații bune cu afaceristul, iar imaginile postate acum dovedesc acest lucru.
Andreea Antonescu și Traian Spak au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună o fiică pe nume Sienna, în vârstă de 14 ani. Artista mai are o fiica alături de Victor Vrânceanu, pe nume nice Victoria, care are 3 anișori.
Andreea Antonescu a decis să se mute în America, acolo unde tatăl fetiței sale. Ea se înțelege bine cu Traian, deși relația lor s-a încheiat de multă vreme.
Într-o fotografie postată în mediul online, Traian Spak s-a fosotgrafiat alături de fiica lui Sienna, dar și de micuța Venice Victoria, de care pare că a prins drag. Toți patru au mers în Las Vegas și s-au distrat pe cinste.