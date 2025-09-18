Cum a aflat fiica Andreei Antonescu că mama ei a pozat dezbrăcată. Ce a făcut Sienna imediat după ce a găsit revista

Andreea Antonescu a povestit cum fiica ei cea mare, Sienna, a aflat că mama ei a pozat într-o revistă pentru adulți. Cântăreața a vorbit deschis despre felul în care fetița a reacționat, mai ales că avea o vârstă destul de fragedă în acel moment. Iată întreaga poveste.

Sienna, fiica Andreei Antonescu, a aflat că mama ei a pozat în Playboy

Andreea Antonescu a dezvăluit cum a reacționat fiica ei cea mare, Sienna, atunci când a aflat că mama ei a pozat dezbrăcată într-o revistă pentru adulți. Micuța avea doar doi ani pe vremea aceea, iar reacția ei a surprins-o pe artistă.

Cântăreața a fost invitată în podcastul lui Jorge și a vorbit despre momentul dificil din viața ei de mamă.

Ea a fost întrebată dacă fiica ei cea mare știe că vedeta a pozat în Playboy.

„Da. Cea mare știe că mami a pozat în Playboy. Și asta pentru că… Vrei să îți povestesc cum a aflat?”, a răspuns Andreea Antonescu.

„Era Ajunul Crăciunului, nu a fost vina lui mami, a fost vina lui tati, și eu în general de Crăciun nu accept concerte, doar că era un concert foarte aproape de București și trebuia să lipsesc de acasă undeva la două ore și jumătate maxim. M-am întors acasă, la mine în casă, întotdeauna în perioada Crăciunului, de fapt era sfârșitul lui noiembrie, e totul împodobit. Aproape cade casa de câte ghirlande, și podoabe, și jucării, și Moș Crăciuni, și ștrumfi, și elfi și toate cele, am.

Mă întorceam acasă foarte fericită pentru că aveam deja bradul împodibit, trebuie să o pun pe Sienna la somn, să vină Moș Crăciun, să îi ofere cadouri, așa cum se întâmplă în noptea de Crăciun, da?

Și ajung acasă și la mine acasă era o un fel de atmosferă de răscoală. Se țipa, se plângea, striga toată lumea, mama după Sienna, Traian după mama și după Sienna, era o nebunie toată.

N-aveam nicio legătură cu visul pe care în aveam eu legat de noaptea de Crăciun. S-o observ pe Sienna dezbrăcată. Și o întreb pe mama, ea care avea foarte multe hăinuțe de sezon și așa, era dezbrăcată. Zic ce s-a întâmplat? Păi ce să facă?

Traian avea o revistă Playboy cu tine, pusă undeva, copilul a căutat în dulapul respectiv, a găsit revista, s-a uitat la pozele cu tine,s-a dezbrăcat și a zis că vrea și ea să fie ca mami. Sienna avea doi ani și puțin”, a povestit cântăreața.

Cum se înțelege Andreea Antonescu cu fiica ei cea mare

Sienna are acu, 14 ani, iar vedeta a declarat că se înțeleg foarte bine și sunt cele mai bune prietene.

„Totdeauna am considerat că ale mele sunt două suflete. Voi vorbi în cazul Siennei că deja este mai mare. Am considerat că, dacă eu îi pot explica absolut orice, o situație, un punct de vedere, copilul va știi să își ia de acolo ce este necesar.

Am considerat că am în vocabular destule cuvinte astfel încât să-mi fac copilul să înțeleagă fără să ridic vocea sau să aplic mai știu eu ce, sub nicio formă. Lucrurile au decurs de la sine, mereu i-am ascultat punctul ei de vedere.

Dacă mi s-a părut că nu ar coincide cu al meu, am încercat să-i spun și cealaltă părere, decizia a fost a ei. De multe ori și-a dat seama că mami are dreptate”, a declarat Andreea Antonescu.

