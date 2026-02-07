Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. „America a venit cu mult aer proaspăt!” Ce spune despre viața sentimentală. „Iubirea nu se planifică, se întâmplă!”

Mutarea în Statele Unite ale Americii a deschis pentru Andreea Antonescu un capitol complet nou, plin de liniște, libertate și redescoperire personală. Artista, mamă a două fete, a vorbit cu sinceritate despre transformările prin care trece, despre felul în care s-a regăsit peste ocean și despre vibrația unui început pe care îl simte „exact la momentul potrivit”.

Andreea a dezvăluit ce o face fericită, cum trăiește iubirea și ce așteptări are de la viitor.

„America a venit cu un nou început!”

Pentru Andreea, mutarea în SUA nu a fost doar o schimbare de peisaj, ci o resetare interioară. Artista mărturisește că trăiește o perioadă de echilibru și împlinire. „Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult”, a spus ea pentru click.ro, subliniind că nu comparația cu România a contat, ci spațiul pe care l-a găsit pentru a se reconecta cu sine.

Cele mai mari surse de bucurie sunt, fără îndoială, fetele ei, Venice și Sienna. Adaptarea lor la viața din America i-a adus Andreei o liniște profundă. „Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele”, a mărturisit artista.

Citeşte şi: Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America

Citeşte şi: Andreea Antonescu, detalii neştiute despre pictorialul de 30.000 de euro din Playboy: „Nu am vrut să pozez, dar Dan Capatos…”. Ce a făcut cu banii / EXCLUSIV

Citeşte şi: De ce nu-și mai vorbesc Andreea Bălan și Andreea Antonescu: „E foarte simplu”

Venice s-a acomodat rapid la grădiniță, iar Sienna se simte încrezătoare la liceu, iar acest lucru a contat enorm. „Când ele sunt bine, eu sunt bine”, spune Andreea, recunoscând că această stabilitate i-a dat curajul unui nou început interior.

Despre iubire: „Nu se planifică, se întâmplă!”

Întrebată dacă își propune să se îndrăgostească în 2026, artista zâmbește și lasă lucrurile în voia destinului. „Mă las surprinsă. Iubirea nu se planifică, se întâmplă. Iar eu sunt într-un moment în care o pot primi frumos”, afirmă ea.

Luna februarie are pentru ea o încărcătură emoțională aparte, fiind legată de amintirea tatălui ei. „E o perioadă în care simt mai profund legăturile, dorul și recunoștința, dar și felul în care iubirea rămâne, chiar și dincolo de timp.”

Andreea a vorbit deschis și despre felul în care iubește. „Sunt sinceră, dedicată, foarte implicată, loială. Iubesc cu tot sufletul și cu multă blândețe. Pentru mine, iubirea înseamnă siguranță și adevăr. Nu știu să iubesc ‘pe jumătate’”, spune artista.

Despre bărbatul care ar putea să o completeze, Andreea are o imagine clară: un om calm, asumat, echilibrat, cu suflet frumos și inteligență emoțională.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News