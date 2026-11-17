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Momente de panică pentru fanii prezenți la show-ul susținut de Inna în California! Aflată în plin turneu în Statele Unite ale Americii, celebra artistă și-a pierdut echilibrul în timpul unui moment coregrafic și a căzut de pe o treaptă a scenei, lovind un reflector. Întreaga scenă a fost surprinsă pe telefon de un spectator, iar reacția vedetei a demonstrat, încă o dată, de ce este o profesionistă desăvârșită.

Inna a căzut pe scenă, în timpul unui concert

Inna reușește să facă spectacol oriunde urcă pe scenă, însă energia debordantă i-a jucat feste la cel mai recent concert susținut în California. În timp ce dansa și întreținea atmosfera la cote maxime, artista nu a observat o diferență de nivel a scenei, s-a dezechilibrat și a căzut.

Căzătura nu a fost deloc una ușoară, cântăreața lovind în cădere și un reflector aflat pe margine. Un membru al echipei tehnice a sărit imediat în ajutorul ei, însă Inna a demonstrat că nimic nu o poate opri. După doar câteva secunde petrecute la podea, artista s-a ridicat singură, cu zâmbetul pe buze, i-a făcut semn colegului din staff că este în regulă și și-a continuat concertul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Imaginile au ajuns rapid pe TikTok, fiind publicate de un fan care filma prestația artistei chiar în acel moment.

„A căzut, a râs și a păstrat energia la maximum. Iconic!”, a scris spectatorul în descrierea videoclipului care a strâns rapid aprecierile internauților.

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Peripeții peste Ocean alături de Deliric

Inna nu se află singură în această aventură americană, ci este însoțită de partenerul ei de viață, Deliric. Cei doi profită din plin de timpul petrecut în Statele Unite și își țin fanii la curent cu toate experiențele inedite de care au parte între concerte.

Recent, cuplul a testat pentru prima dată o mașină autonomă, fără șofer, o experiență care i-a stârnit amuzamentul lui Deliric și l-a făcut să rememoreze o poveste savuroasă din familia sa.

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„Prima oară când iau mașină fără șofer. Îmi povestea taică-meu, când era el mic, că i-a venit un văr de la țară și s-a speriat de tramvaie. El îi zicea că e ok, că nu se întâmplă nimic, iar ăla mic punea mâna pe tramvaie și zicea: «împunge?». Așa suntem noi, țăranii”, a povestit Deliric, cu umorul său caracteristic, pe rețelele de socializare.

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Sursă foto: Instagram, TikTok

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