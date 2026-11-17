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Marina Almășan și Sorin Mărcuș se vor căsători în 2027, după o relație de aproximativ un an. Cei doi plănuiesc o nuntă discretă. Prezentatoarea TV a dezvăluit când va avea loc evenimentul.

Când va avea loc nunta dintre Marina Almășan și Sorin Mărcuș

Marina Almășan și Sorin Mărcuș plănuiesc să își unească destinele anul viitor, într-un cadru restrâns, dar plin de emoție. Povestea lor de dragoste a început în 2025, iar în urmă cu doar câteva săptămâni, cu ocazia aniversării primului an împreună, Sorin Mărcuș a cerut-o din nou pe prezentatoare în căsătorie. De această dată, omul de afaceri a fost mai direct decât la prima cerere în căsătorie, care, potrivit Marinei Almășan, fusese prea ambiguă.

„Am sărbătorit în acest fel un an de relație, iar Sorin a ținut foarte mult să-mi mai propună încă o dată, deși eu îi spusesem așa, cu jumătate de gură, pentru că prima cerere a fost mai ambiguă, nu a fost direct: «Vreau să fii soția mea». A fost mai așa, că vreau să facem proiecte împreună. Eu am rămas așa, nu știam unde bate. Acum m-a întrebat cu subiect și predicat și i-am spus cu subiect și predicat DA”, a declarat vedeta, cu emoție, pentru Spynews.

Cei doi plănuiesc o nuntă discretă, departe de fastul tradițional. „O să fie ceva mai restrâns. La vârsta noastră nu mai facem circ, ne bucurăm că ne-am regăsit, iar anul viitor probabil că vom semna și actul oficial. Cu siguranță va fi și cununia religioasă”, a dezvăluit Marina Almășan.

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Cum a început relația dintre Marina Almășan și Sorin Mărcuș

Deși formează un cuplu de aproximativ un an, pe Marina Almășan și Sorin Mărcuș îi leagă o prietenie ce durează de ani buni. Relația lor a început cu un act de curaj din partea lui Sorin, care a abordat-o pe Marina, inspirat de pasiunea lor comună pentru călătorii.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină. (…) Eu, văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a povestit Sorin Mărcuș, pentru Știrile Antena Stars.

Cei doi se bucură de o poveste de dragoste frumoasă, construită pe valori comune și pasiuni împărtășite. De când sunt împreună, călătoriile i-au apropiat și mai mult, iar această nouă etapă din viața lor promite să fie la fel de plină de momente memorabile.

Foto: Instagram; Facebook

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