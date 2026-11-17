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Bobbi Althoff și Tyler Hawkins s-au despărțit după aproape doi ani de relație. Hawkins a dezvăluit motivele despărțirii.

Bobbi Althoff și Tyler Hawkins s-au despărțit

Bobbi Althoff de la reality show-ul „Viețile secrete ale soțiilor mormone: Orange County” și baschetbalistul Tyler Hawkins au confirmat că s-au despărțit după aproape doi ani de relație. Hawkins a împărtășit vestea pe TikTok, pe 16 noiembrie, explicând că ruptura s-a produs acum două luni. Conform E! News, relația dintre cei doi a început în noiembrie 2024.

Într-un videoclip sincer, Tyler Hawkins a subliniat că despărțirea lor a fost amiabilă, fără conflicte sau motive dramatice: „Pur și simplu cred că eram doi oameni foarte diferiți și cred că, în timp, ne-am dat seama că nu eram atât de compatibili pe cât credeam. Și asta nu e o critică la adresa ei. Cred că e extraordinară”.

Mai mult, sportivul în vârstă de 27 de ani a ținut să adauge că încă o respectă pe Bobbi și pe familia acesteia: „Nu simt decât dragoste pentru ea și pentru familia ei. S-au purtat minunat cu mine”.

Lecții din iubire și recunoștință

Chiar dacă relația lor s-a încheiat, Hawkins nu regretă timpul petrecut alături de Bobbi. „Sunt veșnic recunoscător că am avut șansa să trăim împreună acea perioadă”, a spus el. „Îi doresc sincer tot ce e mai bun. Sper să-și găsească jumătatea. Sper să aibă succes în orice ar alege să facă. Dar totul ține de iubire.”

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Cu toate acestea, rememorarea momentelor trăite împreună, mai ales prin intermediul emisiunii „Viețile secrete ale soțiilor mormone: Orange County”, a fost dificilă. „Să ne văd efectiv ca pe un cuplu, știind că nu mai suntem împreună, a fost greu“, a declarat el pentru People.

Bobbi Althoff, afectată de criticile online

Deși Bobbi, gazda podcastului „Not This Again” și mama a două fiice dintr-o relație anterioară, nu a făcut declarații publice despre despărțire, ea a vorbit deschis în trecut despre dificultățile întâmpinate în relația cu Hawkins. Într-un videoclip emoționant postat pe TikTok în noiembrie 2025, Bobbi a mărturisit că a fost profund rănită de comentariile răutăcioase de pe rețelele sociale.

„Fără excepție, de fiecare dată când postez ceva despre el, toate comentariile se referă la faptul că sunt «ușuratică» și «Oh, uite, încă una» sau «Probabil că el nu știe cât de ușuratică e ea». Doar lucruri răutăcioase, foarte răutăcioase”, a povestit Bobbi.

Bobbi a adăugat: „Oricât mi-aș dori ca aceste comentarii să nu mă afecteze, sunt om. Dacă ți s-ar spune atâtea lucruri negative despre tine în fiecare zi, te-ar afecta și pe tine”.

Foto: Instagram

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