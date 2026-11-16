Decizia grea pe care Eli Lăslean trebuie să o ia după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân la 68 de ani: „Un gând greu de cuprins cu mintea și încă și mai greu de așezat în suflet”

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Creatoarea de modă Eli Lăslean, în vârstă de 68 de ani, trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticat cu cancer la sân, iar medicii i-au recomandat o mastectomie.

Decizia grea pe care Eli Lăslean trebuie să o ia după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân la 68 de ani

Înainte de a lua o hotărâre definitivă, Eli Lăslean a explicat în mediul online că vrea să consulte și alți specialiști, inclusiv din afara țării.

„Sunt zile în care îmi este greu să pun în cuvinte tot ce simt… Teamă, întrebări, speranță și rugăciune. Mi s-a spus că sânul trebuie îndepărtat. Un gând greu de cuprins cu mintea și încă și mai greu de așezat în suflet. Înainte de a accepta această pierdere, simt nevoia să mai cer păreri medicale, să înțeleg dacă există o posibilitate de a-mi salva sânul, în condiții de siguranță pentru sănătatea și viața mea. Cu această speranță voi pleca și peste hotare, către alți medici, către alte consultații. Îmi doresc din toată inima să-mi pot păstra sânul. Și îmi doresc să pot lua decizia medicală potrivită, cu încredere și cu împăcare, oricât de grea ar fi ea”, a mărturisit Eli Lăslean.

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„Doamne, ține-mă de mână…”

Cunoscută pentru creațiile sale vestimentare pentru numeroase personalități de renume, ea își găsește sprijinul în credință în aceste momente complicate.

„Am căutat o viață întreagă frumosul și am încercat să-l dăruiesc femeilor prin ceea ce am creat. Astăzi, am nevoie și eu de blândețe, de răbdare și de puterea de a merge mai departe. Toată nădejdea mea este la EL, la Tatăl Ceresc! Îl rog să-mi călăuzească pașii, să lumineze mintea și mâinile medicilor și să-mi dea liniște în mijlocul acestei încercări. Doamne, ține-mă de mână…”, a adăugat creatoarea de modă.

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Reacțiile copleșitoare din mediul online

Mesajul său a atras rapid sute de încurajări și gânduri bune de la prieteni, colegi de breaslă și oameni care îi apreciază munca. Reacțiile primite au determinat-o să transmită noi mulțumiri. „Citind numeroasele voastre mesaje, am înțeles cu emoție că, prin tot ceea ce am făcut și am creat de-a lungul vieții, am atins inimi… Iar aceste inimi mă înconjoară acum cu dragostea lor, într-un moment în care am atâta nevoie de ea. Mă simt iubită. Și este un dar neprețuit, care îmi aduce alinare și putere. Vă mulțumesc din toată inima!”, a scris creatoarea de modă.

Pe plan personal, Eli Lăslean a rămas văduvă la 41 de ani, după ce soțul ei a murit într-un accident rutier, și nu s-a recăsătorit. Are un singur fiu, care a lucrat în tinerețe în atelierele mamei sale, dar a ales ulterior cariera militară. Stabilit în Arad, el activează în cadrul Ministerului Apărării Naționale cu gradul de sergent major și a fost desemnat în trecut „Soldatul anului”, în urma unei misiuni de șase luni în Kosovo.

Foto: Instagram; Facebook

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