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Noul complex sportiv Allianz-Țiriac Summer Arena, inaugurat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Otopeni, a reunit mari campioni ai României. La eveniment a vorbit Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac în vârstă de 18 ani, care a purtat un ceas în valoare de zeci de mii de euro la mână.

Alexandru Țiriac a purtat un ceas de zeci de mii de euro la deschiderea unui nou complex sportiv

Un eveniment spectaculos a avut loc la Otopeni, unde s-a inaugurat Allianz-Țiriac Summer Arena, un complex sportiv ultramodern în valoare de 7,5 milioane de euro. Proiectul, care include un bazin olimpic de înot și săli de scrimă și judo de ultimă generație, a adus împreună nume mari din sportul românesc și a fost un prilej de sărbătoare pentru sute de copii și părinți.

Printre personalitățile prezente, Alexandru Țiriac, nepotul afaceristului Ion Țiriac și coordonator al proiectelor Fundației Țiriac, a fost în centrul atenției, nu doar prin discursul său inspirațional, dar și prin ținuta purtată. Îmbrăcat într-un costum negru elegant, completat de o cravată bleu cu un model discret și o batistă asortată, tânărul de 18 ani a întors privirile și datorită ceasului său exclusivist: un Rolex Cosmograph Daytona cu cadran albastru intens (Blue Dial).

Potrivit Fanatik.ro, ceasul său, realizat din aur alb de 18 karate, face parte dintr-o colecție de lux a celebrului brand elvețian și are un preț de listă oficial de peste 50.000 de euro. Pe piața secundară, acest model poate ajunge la o valoare între 45.000 și 60.000 de euro, în funcție de starea acestuia și de anul fabricației.

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Alexandru Țiriac: „Am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet”

În discursul său de la inaugurare, Alexandru Țiriac a povestit cum a ales să își petreacă vara în cadrul unui stagiu la Țiriac Group. Experiență l-a adus zilnic pe șantierul din Otopeni, alături de echipele de muncitori și tehnicieni.

„Vara asta am făcut un stagiu la Țiriac Group, domnul Dan Nicolae era șeful meu și am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet în sala Nadia și în această piscină. De ce vă spun asta? Nu e faptul că puneam cablurile alea, era faptul că eu am venit aici zi de zi și am văzut eforturile făcute de oamenii ăștia. Toată lumea care a venit împreună să construim această arenă fabuloasă, nou-nouță, de judo, scrimă și înot. A fost un moment excelent”, a declarat acesta în cadrul ceremoniei.

Dincolo de semnificația sportivă a momentului, discursul nepotului lui Ion Țiriac a impresionat prin aprecierea adusă muncii din culisele construcției.

Un mesaj de unitate pentru România

Alexandru Țiriac a subliniat și impactul pozitiv pe care acest complex îl va avea asupra sportului românesc: „Voiam să mulțumesc tuturor colaboratorilor. Noi, prin Fundația Țiriac, facem eforturi naționale cu această bază sportivă care urmează să se construiască, dar și internaționale… incendiile din Australia sunt doar un exemplu de moment în care am ajutat. Arena asta nu e a noastră ca familie, e a României!”.

Mesajul său a avut un ecou puternic în rândul celor prezenți, mai ales în inimile tinerilor sportivi care visează să-și clădească o carieră în sport.

La eveniment au fost prezenți și alți campioni de renume ai României, precum înotătorul David Popovici, însoțit de partenera sa Taisia Nițuleasa, dar și campioanele olimpice Camelia Potec, Ana Maria Brânză și Alina Dumitru. Complexul impresionant, care se întinde pe o suprafață de 3.877 de metri pătrați, a devenit instant un loc de mare interes, atrăgând deja peste 600 de copii la primele sesiuni demonstrative și cursuri gratuite de inițiere în sporturile de apă, scrimă și judo.

Foto: Instagram / @allianztiriacsummerarena; Farfetch

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