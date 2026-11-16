  MENIU  
Home > Vedete > Alexandru Țiriac a purtat un ceas de zeci de mii de euro la deschiderea unui nou complex sportiv

Alexandru Țiriac a purtat un ceas de zeci de mii de euro la deschiderea unui nou complex sportiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 16.11.2026, 13:55
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Noul complex sportiv Allianz-Țiriac Summer Arena, inaugurat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Otopeni, a reunit mari campioni ai României. La eveniment a vorbit Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac în vârstă de 18 ani, care a purtat un ceas în valoare de zeci de mii de euro la mână.

Alexandru Țiriac a purtat un ceas de zeci de mii de euro la deschiderea unui nou complex sportiv

Deschiderea Allianz-Țiriac Summer ArenaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Un eveniment spectaculos a avut loc la Otopeni, unde s-a inaugurat Allianz-Țiriac Summer Arena, un complex sportiv ultramodern în valoare de 7,5 milioane de euro. Proiectul, care include un bazin olimpic de înot și săli de scrimă și judo de ultimă generație, a adus împreună nume mari din sportul românesc și a fost un prilej de sărbătoare pentru sute de copii și părinți.

Printre personalitățile prezente, Alexandru Țiriac, nepotul afaceristului Ion Țiriac și coordonator al proiectelor Fundației Țiriac, a fost în centrul atenției, nu doar prin discursul său inspirațional, dar și prin ținuta purtată. Îmbrăcat într-un costum negru elegant, completat de o cravată bleu cu un model discret și o batistă asortată, tânărul de 18 ani a întors privirile și datorită ceasului său exclusivist: un Rolex Cosmograph Daytona cu cadran albastru intens (Blue Dial).

Potrivit Fanatik.ro, ceasul său, realizat din aur alb de 18 karate, face parte dintr-o colecție de lux a celebrului brand elvețian și are un preț de listă oficial de peste 50.000 de euro. Pe piața secundară, acest model poate ajunge la o valoare între 45.000 și 60.000 de euro, în funcție de starea acestuia și de anul fabricației.

Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Vedete și oamenii dragi din viața lor intră în competiția MasterChef Celebrity. Andreea Marin, Codruța Filip și soții Doroftei, printre concurenți

Alexandru Țiriac: „Am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet”

În discursul său de la inaugurare, Alexandru Țiriac a povestit cum a ales să își petreacă vara în cadrul unui stagiu la Țiriac Group. Experiență l-a adus zilnic pe șantierul din Otopeni, alături de echipele de muncitori și tehnicieni.

Prima Doamnă a Franței nu uită și nu iartă! „Nu este nimic rușinos”. Ce i-a făcut Brigitte Macron femeii care a răspândit despre ea zvonurile că s-ar fi născut bărbat
Prima Doamnă a Franței nu uită și nu iartă! „Nu este nimic rușinos”. Ce i-a făcut Brigitte Macron femeii care a răspândit despre ea zvonurile că s-ar fi născut bărbat
Recomandarea zilei

„Vara asta am făcut un stagiu la Țiriac Group, domnul Dan Nicolae era șeful meu și am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet în sala Nadia și în această piscină. De ce vă spun asta? Nu e faptul că puneam cablurile alea, era faptul că eu am venit aici zi de zi și am văzut eforturile făcute de oamenii ăștia. Toată lumea care a venit împreună să construim această arenă fabuloasă, nou-nouță, de judo, scrimă și înot. A fost un moment excelent”, a declarat acesta în cadrul ceremoniei.

Dincolo de semnificația sportivă a momentului, discursul nepotului lui Ion Țiriac a impresionat prin aprecierea adusă muncii din culisele construcției.

Un mesaj de unitate pentru România

Alexandru Țiriac a subliniat și impactul pozitiv pe care acest complex îl va avea asupra sportului românesc: „Voiam să mulțumesc tuturor colaboratorilor. Noi, prin Fundația Țiriac, facem eforturi naționale cu această bază sportivă care urmează să se construiască, dar și internaționale… incendiile din Australia sunt doar un exemplu de moment în care am ajutat. Arena asta nu e a noastră ca familie, e a României!”.

Mesajul său a avut un ecou puternic în rândul celor prezenți, mai ales în inimile tinerilor sportivi care visează să-și clădească o carieră în sport.

La eveniment au fost prezenți și alți campioni de renume ai României, precum înotătorul David Popovici, însoțit de partenera sa Taisia Nițuleasa, dar și campioanele olimpice Camelia Potec, Ana Maria Brânză și Alina Dumitru. Complexul impresionant, care se întinde pe o suprafață de 3.877 de metri pătrați, a devenit instant un loc de mare interes, atrăgând deja peste 600 de copii la primele sesiuni demonstrative și cursuri gratuite de inițiere în sporturile de apă, scrimă și judo.

Foto: Instagram / @allianztiriacsummerarena; Farfetch

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
GSP.ro
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
Click.ro
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
TV Mania
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Redactia.ro
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta anului
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta anului
Citește și...
S-a rupt titularul! Universitatea Craiova, ghinion teribil în amicalul cu Slatina. Exclusiv
Românii pot afla online ce pensie ar primi. Cum faci simularea pe site-ul Casei de Pensii, ghid practic
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vremea se încălzește în România, cu maxime de 18 grade. Din 21 noiembrie, temperaturile scad treptat
Mihai Albu recunoaște că soția lui a vrut să renunțe la relație la începutul poveștii lor: „A fost o perioadă de cumpănă”
Leonard Miron revine pe micile ecrane după mai bine de 10 ani: „Credeam că, după atâția ani în fața camerelor, am scăpat de fluturii din stomac”
Florin Prunea revine pe micile ecrane, după Desafio. Fostul portar va juca într-un serial difuzat de PRO TV
Cum au fost surprinși Gabi Torje și Alin Alexuc în Shanghai, după ce au câștigat Asia Express 2026. Au sărbătorit victoria cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Cum arată casa Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Are gusturi foarte bune și a decorat-o într-un stil modern, cu șemineu, mobilier elegant și candelabre impunătoare / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Albu recunoaște că soția lui a vrut să renunțe la relație la începutul poveștii lor: „A fost o perioadă de cumpănă”
Mihai Albu recunoaște că soția lui a vrut să renunțe la relație la începutul poveștii lor: „A fost o perioadă de cumpănă”
Leonard Miron revine pe micile ecrane după mai bine de 10 ani: „Credeam că, după atâția ani în fața camerelor, am scăpat de fluturii din stomac”
Leonard Miron revine pe micile ecrane după mai bine de 10 ani: „Credeam că, după atâția ani în fața camerelor, am scăpat de fluturii din stomac”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Libertatea.ro
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Ispita de la Insula Iubirii 2026 vrea să revină în cuplu în show-ul de la Antena 1: „Ce întorsătură iau lucrurile”
Avantaje
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Imaginile momentului! Video! De ce a plâns în public Mirabela Grădinaru! Lacrimi, vocea gâtuită și un mesaj care a amuțit sala: "Și mi-am promis că nu o să plâng""
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Wow, Robert de Niro, gesturi tandre, în public, cu tânăra iubită care l-a dăruit al șaptelea copil! El, 83 de ani, ea, 47, dar uite cât de mult se iubesc!
Elle
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV: „O poveste începută...„ FOTO
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV: „O poveste începută...„ FOTO
Este anunțul oficial al momentului! Ce decizie categorică a luat Regele Charles, după revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie: „Nu mai sunt...„
Este anunțul oficial al momentului! Ce decizie categorică a luat Regele Charles, după revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie: „Nu mai sunt...„
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
Florin Prunea revine pe micile ecrane, după Desafio. Fostul portar va juca într-un serial difuzat de PRO TV
Florin Prunea revine pe micile ecrane, după Desafio. Fostul portar va juca într-un serial difuzat de PRO TV
Sora lui Gabi Bădălău, Sabina, reacționează la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: „Durerea nu justifică acuzațiile false”
Sora lui Gabi Bădălău, Sabina, reacționează la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: „Durerea nu justifică acuzațiile false”
Emil și Oana Boc, apariție rară împreună în public. Cei doi au purtat ținute asortate la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
Emil și Oana Boc, apariție rară împreună în public. Cei doi au purtat ținute asortate la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
Lino Golden rupe tăcerea după ce s-a spus că l-ar fi trădat pe Alex Velea: „Nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri!”
Lino Golden rupe tăcerea după ce s-a spus că l-ar fi trădat pe Alex Velea: „Nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri!”
Observator News
Casă cu teren la 8.000 de euro într-un oraş de la noi. Condiţia pentru viitorul proprietar
Casă cu teren la 8.000 de euro într-un oraş de la noi. Condiţia pentru viitorul proprietar
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Îl mai ții minte pe Bobby din „Dallas”? Așa a apărut, acum, cu ochii în lacrimi, cu durerea pe chip, dezvăluind ceva ce nimeni n-ar putea suporta. Multe a avut de îndurat acest actor iubit
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta anului
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta anului
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zodiile care dau lovitura până la Crăciun! Vin surprize în bani, carieră și dragoste
Zodiile care dau lovitura până la Crăciun! Vin surprize în bani, carieră și dragoste
Ce se întâmplă cu glicemia după ce mănânci struguri. Informația importantă pentru persoanele cu diabet
Ce se întâmplă cu glicemia după ce mănânci struguri. Informația importantă pentru persoanele cu diabet
Andreea Marin a întâlnit patru frați cu dizabilități aflați în grija unei asistente maternale. Povestea care a emoționat-o
Andreea Marin a întâlnit patru frați cu dizabilități aflați în grija unei asistente maternale. Povestea care a emoționat-o
Semnul care apare pe mâini când o persoană se apropie de moarte. Cele șase schimbări care pot anunța sfârșitul
Semnul care apare pe mâini când o persoană se apropie de moarte. Cele șase schimbări care pot anunța sfârșitul
TV Mania
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nu e vilă, e palat! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină de poveste. Imaginile din locuința lor sunt de colecție
Nimeni nu-și amintește de Valerie Lungu așa! Au apărut imagini din primul ei vlog, de pe vremea când avea un look complet diferit! Cum arăta înainte de Asia Express
Nimeni nu-și amintește de Valerie Lungu așa! Au apărut imagini din primul ei vlog, de pe vremea când avea un look complet diferit! Cum arăta înainte de Asia Express
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
„Cât este un salariu mediu în TVR?” Adriana Săftoiu a dezvăluit SUMA cu cinci cifre. Răspunsul a stârnit reacții!
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
Anghel Damian a fost luat prin surprindere de Theo Rose și a făcut o mărturisire neașteptată! „Am descoperit-o încă o dată...” Ce s-a întâmplat
CSID.ro
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
O recunoști? În urmă cu 20 de ani avea un look complet diferit. Astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Libertatea
O tânără din Spania care s-a mutat în Cluj răbufnește după întrebările străinilor despre România: „Nu, nu se vorbește rusă. Puțină geografie, vă rog”
O tânără din Spania care s-a mutat în Cluj răbufnește după întrebările străinilor despre România: „Nu, nu se vorbește rusă. Puțină geografie, vă rog”
Cum se transformă în otravă cel mai folosit ulei de prăjit din România când ajunge în tigaie
Cum se transformă în otravă cel mai folosit ulei de prăjit din România când ajunge în tigaie
Câți bani ar cere Minodora și Nicolae Furdui Iancu pentru evenimentele private. Cei doi artiști au cântat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
Câți bani ar cere Minodora și Nicolae Furdui Iancu pentru evenimentele private. Cei doi artiști au cântat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
Vestea primită de Eli Lăslean din partea medicilor, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. „Voi pleca peste hotare”
Vestea primită de Eli Lăslean din partea medicilor, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. „Voi pleca peste hotare”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton