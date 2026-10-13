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RJ Mitte din „Breaking Bad” a murit subit pe 12 octombrie 2026, la doar 34 de ani. Logodit cu Kennedy Suarez, Mitte își exprima recent entuziasmul pentru viitorul lor împreună, după o relație de cinci ani.

RJ Mitte din „Breaking Bad” a murit la 34 de ani

RJ Mitte se pregătea să-și oficializeze relația cu Kennedy Suarez, femeia pe care o descria drept „dragostea vieții sale”. Logodna lor a avut loc pe 10 octombrie 2025, în ziua în care Kennedy a împlinit 30 de ani. Actorul a ales să-i facă o surpriză memorabilă, cerând-o în căsătorie în cadrul unui eveniment caritabil organizat de United Cerebral Palsy în California. „Sunt încântat că mi-am găsit omul, partenera de viață care mă face să vreau să devin mai bun, indiferent de ceea ce facem”, declara Mitte la acea vreme.

Kennedy, emoționată, a împărtășit momentul cu admiratorii săi pe Instagram: „Ziua în care am împlinit 30 de ani a fost ca într-un basm. Îl am alături pe bărbatul visurilor mele și facem ceea ce ne place cel mai mult: îi ajutăm pe ceilalți”.

Începutul relației cu Kennedy Suarez și cauza morții

Povestea lor de dragoste nu a fost una fulgerătoare, ci s-a construit treptat, pe parcursul a mai bine de un deceniu de prietenie. Potrivit revistei People, cei doi au realizat că între ei există o legătură specială abia după o călătorie împreună, care a transformat prietenia într-o relație de iubire profundă. La momentul logodnei, RJ și Kennedy erau deja împreună de cinci ani, iar planurile lor de viitor erau clare și pline de speranță.

„Am descoperit că dragostea nu înseamnă întotdeauna soare și curcubee. Pentru mine, dragostea se rezumă la încredere și la a crede unul în celălalt, indiferent de situație, în momentele bune, în cele rele și în tot ceea ce se află între ele”, spunea RJ Mitte. „Kennedy mi-a oferit iubire necondiționată. Indiferent prin ce trecem sau cu ce ne confruntăm, le înfruntăm pe toate împreună.”

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În ciuda planurilor frumoase de viitor, reprezentantul lui Mitte a confirmat cauza morții sale drept suicidul.

Reacția lui Bryan Cranston la decesul lui RJ Mitte

Vestea pierderii lui RJ Mitte a fost devastatoare pentru comunitatea artistică. Bryan Cranston, care a interpretat rolul tatălui său în „Breaking Bad”, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Nu știu dacă acel prânz i-ar fi schimbat viitorul… Dar știu că l-am iubit și mi-a plăcut să-i fiu alături de-a lungul filmărilor serialului, dar și după ce interesul pentru Breaking Bad s-a diminuat. Îmi va fi dor de tine, fiule”. Cei doi discutaseră recent despre o întâlnire, dar, din păcate, aceasta nu a mai avut loc.

RJ Mitte va rămâne în amintirea publicului nu doar prin rolul din „Breaking Bad”, ci și prin devotamentul său pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Actorul a fost un susținător neobosit al incluziunii și al egalității, inspirând milioane de oameni cu povestea sa de viață.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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