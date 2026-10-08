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Mia Goth divorțează de Shia LaBeouf cu doar câteva zile înainte de a aniversarea de 10 ani a nunții lor. Cei doi s-ar fi separat în iulie 2025, însă actrița a înaintat actele de divorț abia acum.

Mia Goth și Shia LaBeouf divorțează după un deceniu de căsnicie

Mia Goth (32 de ani) și Shia LaBeouf (40 de ani) divorțează după un mariaj de aproape un deceniu, presărat cu despărțiri și împăcări repetate. Actorii au împreună o fiică de 4 ani, Isabel, născută în 2022. Niciunul dintre actori nu a comentat vestea.

Mia Goth și Shia LaBeouf s-au căsătorit pe 10 octombrie 2016 și s-au separat în iulie 2025, după aproape nouă ani de căsnicie. Abia un an mai târziu, pe 6 octombrie 2026, actrița a depus divorțul. Actrița din „Odiseea” a depus divorțul la o zi după ce fosta iubită a lui LaBeouf, FKA twigs, a încheiat cel mai recent proces împotriva lui.

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Shia LaBeouf, acuzat de abuz verbal, emoționat și fizic de fosta iubită

LaBeouf, care a avut o relație cu suișuri și coborâșuri cu Goth încă de la căsătoria lor, a început să se întâlnească cu FKA twigs, pe numele real Tahliah Barnett, în 2018. Barnett l-a dat în judecată pe LaBeouf pentru prima dată în 2020, susținând că a fost supusă unor episoade frecvente de abuz verbal și emoțional, care au degenerat în agresiuni fizice din partea actorului din „Transformers”. De asemenea, ea l-a acuzat pe LaBeouf că a „infectat-o în mod intenționat” cu o boală cu transmitere sexuală. Fostii soți au ajuns la o înțelegere definitivă în acest caz anul trecut, dar acesta a revenit în atenția justiției în luna martie.

FKA twigs l-a dat în judecată pe LaBeouf, susținând că acesta „a încercat să o reducă la tăcere” pentru a o împiedica să vorbească despre presupusele abuzuri comise de el, prin intermediul unui acord de confidențialitate (NDA) care, potrivit ei, încălca legea din California. Luni, Barnett a informat instanța că ea și LaBeouf au ajuns la o înțelegere în acest caz, menționând că fostul ei iubit „a fost de acord ca prevederile de confidențialitate (NDA)” din acordul din 2025 „să fie reziliate și anulate”.

LaBeouf s-a mai confruntat și cu alte probleme legale. În februarie a fost arestat după ce a fost implicat într-o încăierare într-un restaurant. În iunie, el a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare de vătămare corporală simplă.

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Mia Goth, acuzată că a agresat un actor pe platourile de filmare

Goth se confruntă, de asemenea, cu probleme juridice. Actrița britanică a fost dată în judecată pentru agresiune într-un proces din 2024, în care a fost acuzată că l-a agresat „în mod intenționat și cu bună știință” și l-a lovit cu piciorul în cap pe un actor în timpul filmărilor peliculei „Maxxxine”, în 2023. Goth a fost dată în judecată alături de regizorul West și de studioul de film A24. Cazul este încă în derulare, iar procesul cu juriu este programat să înceapă pe 17 aprilie 2028, conform unei hotărâri judecătorești depuse luni.

Foto: Profimediaimages.ro; Getty Images

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