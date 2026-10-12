Cristina Cioran, reacție dură după ce Valerie Lungu a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express. „Păi, așa ceva e posibil? Această pișcoată…”

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Cristina Cioran a reacționat dur în mediul online după ce secvențele dintr-un promo al emisiunii Asia Express au surprins o confruntare aprinsă între Mirela Vaida și Valerie Lungu. Modificarea regulilor și schimbarea echipelor de pe Drumul Mătăsii le-a adus pe cele două vedete în aceeași echipă, însă diferențele de temperament au dus rapid la momente tensionate și la un gest care a scandalizat publicul.

Tensiuni explozive între Mirela Vaida și Valerie Lungu pe Drumul Mătăsii

Provocarea lansată de Irina Fodor, care i-a obligat pe concurenți să își schimbe partenerii de joc timp de două zile, a pus la încercare răbdarea participanților. Echipa formată din Mirela Vaida și Valerie Lungu a întâmpinat dificultăți majore în timpul probelor de autostop, unde lipsa de comunicare a escaladat într-un schimb dur de replici. În timpul misiunii, influencerița i-a adresat prezentatoarei o reacție tăioasă: „Lasă vrăjeala, că vorbești mult și prost!”. Tensiunea a atins punctul culminant în momentele promovate de producători, în care Valerie pare să o îmbrâncească pe colega ei de echipă.

Atacul dur al Cristinei Cioran la adresa influenceriței Valerie Lungu

Misiunea și comportamentul concurentei nu au rămas fără ecou în rândul persoanelor publice. Cristina Cioran s-a arătat profund dezamăgită de gestul surprins pe camerele de filmat și a criticat public atitudinea pe care influencerița a avut-o față de prezentatoarea TV.

„Ați văzut emisiunea Asia Express aseară? Dacă da, vreau să comentăm! Păi, așa ceva e posibil? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul, că este ambițioasă, că e dată naibii, așa, dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat”, a declarat Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

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Avertismentul lansat de Cristina Cioran cu privire la fanii Mirelei Vaida

Actrița a continuat seria de comentarii dure, punctând că frumusețea și ambiția nu scuză un astfel de comportament agresiv în cadrul unei competiții televizate. În plus, aceasta i-a transmis un avertisment direct lui Valerie Lungu legate de consecințele pe care le-ar putea avea gestul său în rândul publicului telespectator.

„Încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poate să fie atât de respingătoare. Mă gândeam că, odată cu frumusețea, vine și o relaxare, vine și o ușurință, în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… Pe de altă parte, această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”, a concluzionat Cristina Cioran.

Foto – Facebook / Instagram

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