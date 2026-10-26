Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, în ipostaze romantice în Mauritius, de ziua modelului. Ce mesaj i-a transmis dansatorul

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Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, au sărbătorit ziua ei de naștere într-o vacanță exotică în Mauritius. Campionul mondial la dans sportiv a surprins-o cu o urare emoționantă. Cuplul, surprins în ipostaze romantice la o cazare de vis.

Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, în ipostaze romantice în Mauritius, de ziua modelului

Rareș Cojoc și-a surprins recent iubita, Claudia Dumitru, cu o vacanță de neuitat în exoticul Mauritius, cu ocazia zilei sale de naștere. Momentul a fost marcat și printr-o declarație emoționantă de dragoste pe rețelele sociale.

După ce s-a despărțit de Andreea Popescu în aprilie 2026, Rareș și-a regăsit echilibrul și fericirea alături de Claudia, femeia care i-a readus zâmbetul pe buze. Cei doi au ales să sărbătorească ziua de naștere a modelului în compania celor trei copii ai lui Rareș, din fosta căsnicie.

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O aniversare în paradisul tropical

Mauritius, cu plajele sale spectaculoase și peisajele paradisiace, a fost decorul perfect pentru aniversarea Claudiei. Rareș a împărtășit cu urmăritorii săi câteva instantanee din vacanță, în care apare alături de iubita sa. Într-o imagine, cei doi se relaxează într-o piscină înconjurată de palmieri, iar într-o alta, savurează o cină romantică în aer liber, ținându-se tandru de mână, alături de o cupă de șampanie.

„Happiest birthday! / Cea mai fericită zi de naștere!” – a scris Rareș în dreptul uneia dintre fotografii, adăugând o notă de căldură momentului. Vila luxoasă în care sunt cazați le oferă toate condițiile pentru o vacanță de vis: o piscină privată încălzită, spații generoase și un design modern ce îndeamnă la relaxare absolută.

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Andreea Popescu: „Pentru mine, cea mai importantă este pacea”

În timp ce Rareș și Claudia se bucură de soarele din Mauritius, fosta soție a dansatorului, Andreea Popescu a subliniat că prioritatea sa rămâne bunăstarea copiilor. „Pentru mine, cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine, și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii”, a declarat ea.

Andreea a adăugat că, deși nu este o situație ușoară, este pregătită să gestioneze cu maturitate orice schimbare. „Ce să zic, casă de piatră! Sunt pregătită de orice, crede-mă! Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles. La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a completat ea cu sinceritate.

Foto: Instagram

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