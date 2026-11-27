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Auchan România a retras două sortimente ale unui produs alimentar după ce ANSVSA a descoperit posibile urme de mucegai. Produsele vizate sunt din lotul L260729 și nu trebuie consumate.

Alertă alimentară la Auchan! Două produse au fost retrase de la raft din cauza riscului de mucegai

Dacă ai achiziționat recent produse alimentare din Auchan, este momentul să verifici cu atenție etichetele! Două sortimente de pastă tartinabilă au fost retrase de la rafturi din cauza suspiciunii de contaminare cu mucegai. Autoritățile avertizează să nu le consumi sub nicio formă și să le returnezi de urgență în magazine.

Produsele vizate sunt fabricate de Firenze Com SRL din Ploiești și conțin proteină și colagen, fiind îndulcite cu îndulcitori, fără zahăr adăugat. Este vorba despre pasta tartinabilă cu fructe de pădure și cea cu mango, fructul pasiunii și piersică, ambele ambalate în borcane de 220 de grame. Lotul afectat este marcat cu numărul L260729, iar termenul de valabilitate trecut pe etichetă este 29 iulie 2028. Cu toate acestea, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară, după ce au fost observate modificări neobișnuite la suprafața produselor, care pot indica prezența mucegaiului.

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„ANSVSA informează consumatorii că FIRENZE COM SRL, în colaborare cu reţeaua de magazine Auchan România, a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen. Decizia a fost luată în urma identificării unor modificări vizibile şi atipice la suprafaţa produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului”, se arată într-un comunicat ANSVSA, citat de Cancan.

Dacă ai cumpărat unul dintre aceste produse, primul pas este să verifici numărul lotului de pe ambalaj. În cazul în care identifici codul L260729, renunță la consum și returnează produsul la magazinul Auchan de unde l-ai achiziționat. Returnarea se poate face până la data de 8 decembrie 2026, prin prezentarea bonului fiscal.

Această măsură preventivă, inițiată de producător în colaborare cu Auchan România, are scopul de a proteja sănătatea consumatorilor. Află mai multe despre această alertă alimentară pe Cancan, care relatează toate detaliile acestui caz. Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi, pentru că o mică verificare poate face o mare diferență!

Foto: Shutterstock.com

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