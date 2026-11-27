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Nicușor Dan a clarificat o declarație făcută la Bruxelles despre anularea alegerilor din 2024. Președintele susține că, deși „motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă”, asta nu înseamnă că nu au existat interferențe.

Nicușor Dan clarifică declarația inițială despre anularea alegerilor din 2024

Nicușor Dana a dorit să clarifice declarația lui inițială privind anularea alegerilor din 2024. Într-o conferință de la Bruxelles, președintele a explicat că CCR a anulat alegerile din 2024 deoarece candidatul Călin Georgescu nu a fost transparent cu privire banii investiți în campania sa electorală și la proveniența acestora, pentru că nu și-a marcat materialele promoționale din campanie așa cum prevede legea și pentru că a utilizat netransparent rețelele sociale pentru a se promova. Tot în acea declarație, Dan a vorbit despre influența rusă în alegeri, însă a insistat că CCR nu a anulat alegerile din acest motiv.

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească.

Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal.

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„Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare din partea Rusiei”

Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei. Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene.

Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat. Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Foto: Hepta.ro

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