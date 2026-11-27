Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni a stârnit controverse după ce mai multe persoane publice au anunțat pe rețelele sociale că nu vor merge la eveniment. Întrebat vineri, într-o conferință de presă, ce le transmite celor care l-au susținut în trecut, dar acum îi refuză invitația, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns scurt.

Nicușor Dan, prima reacție după ce mai multe persoane publice i-au refuzat invitația la recepția de 1 Decembrie

„Am invitat niște oameni. Cine vrea, vine, cine nu vrea, nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să îl trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a transmis Nicuşor Dan.

Printre cei care au declinat invitația se numără activistul civic Andrei Roșu. El a publicat pe internet documentul primit de la Administrația Prezidențială și și-a argumentat gestul. „Evident, am refuzat invitaţia. Respect instituţia prezidenţială, rolul ei în democraţie şi simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Naţională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcţia de Preşedinte al României nu mai reprezintă valorile şi principiile pentru care i-am acordat votul şi încrederea mea. Iar consecvenţa faţă de propriile valori este mai importantă decât prezenţa la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitaţia…”, a scris Andrei Roşu.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a anunțat că nu va participa la recepție, amintind că anul trecut nu a fost chemat. „Probabil că n-aveam loc de influenceri, de evangheliști… A fost ceva urât. Nu era ziua de naștere a lui Nicușor. Era Ziua Națională a României. Eu sunt fost prim-ministru, deputat. Trebuia să vin. N-am fost invitat. Acum am primit invitație. Apreciez, foarte frumos, dar nu mă duc. Pot să mănânc sarmale în altă parte”, a spus fostul premier la PSNews.

Citește și: De ce a refuzat Andrei Roșu invitația lui Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie: „Indiferent cât de onorantă ar fi invitația…”

Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, a răbufnit în urma refuzurilor invitației

Aceste refuzuri publice au atras o reacție dură din partea vicepreședintelui Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan.

„ZIUA NAȚIONALĂ NU ESTE PE PERSOANĂ FIZICĂ, AȘA CUM NICI SALA UNIRII DE LA PALATUL COTROCENI NU ESTE BUDOAR”, și-a început Valentin-Alexandru Jucan mesajul publicat pe Facebook.

„Toate acestea sunt simboluri fundamentale ale statului român, ai cărui cetățeni suntem. Nici măcar Președintele României nu este mai presus de ele. Simbolurile statului nu aparțin unui loc sau unei instituții și rămân dincolo de mandatul oricărui președinte. Un simbol național este – în sine – un identificator al unui popor”, a continuat vicepreședintele CNA.

Jucan a amintit și gestul actorului Marius Manole, care în noiembrie 2021 a înapoiat o decorație primită de la Klaus Iohannis: „În noiembrie 2021, actorul Marius Manole returna decorația înmânată de fostul Președinte Klaus Iohannis, în numele statului român. La acel moment am afirmat public că gestul este unul de joasă speță. El face parte din aceeași categorie a celor referitoare la invitațiile primite zilele acestea de la Administrația Prezidențială, de Ziua Națională a României.”

Citește și: Nicușor Dan, adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Nu s-au anulat din cauza influenței ruse”

„Invitația este pentru o recepție dată în onoarea Marii Uniri, ziua noastră națională, nu în cinstea președintelui”

El a criticat felul în care oamenii își expun dezacordurile politice în raport cu un eveniment de stat: „Acum am aceeași reacție, însă la adresa persoanelor care postează pe rețelele de socializare, cu mândrie, refuzul invitației primite de la Președintele Nicușor Dan, la recepția de la Palatul Cotroceni. Sunt invocate incompatibilități de tot felul. Sigur, aș putea crede că dânșii confundă Sala Unirii cu un fel de budoar în care Președintele i-ar fi invitat, caz în care aș înțelege stângăcia pentru o astfel de intimitate. Dar nu este cazul. Invitația este pentru o recepție dată în onoarea Marii Uniri, ziua noastră națională, nu în cinstea președintelui. Marea adunare națională de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918, nu ar mai fi fost atât de mare dacă participanții se declarau deranjați de cutare, supărați pe declarațiile lui matale, în grețuri cu discursul lu’ alde…, și așa mai departe.”

În plus, Jucan a precizat că invitația ține de simbolurile naționale, nu de persoana lui Nicușor Dan: „Invitațiile primite zilele acestea de la Administrația Prezidențială nu poartă efigia ND, ci stema României, iar la recepție nu ești invitat pentru plecăciuni prezidențiale ci pentru a fi parte a unei trăiri colective: Sala Unirii de la Cotroceni, Sala Unirii de la Alba Iulia și toate manifestările identitare românești din întreaga țară. Invitația nu este la glume cu președintele sau confidențe. Invitația este de a participa la un moment care marchează și sărbătorește crearea statului român modern; iar cei care refuză public aceste invitații nu obțin vreo altoire a obrazului președintelui ci șterg pe jos cu stema României și cu semnificația acesteia.”

La final, vicepreședintele CNA a concluzionat: „Nu vrei să participi? Nicio problemă. Decide ca atare și găsește ceva mai bun de făcut. Dar a posta invitația pe rețelele de socializare și a face un titlu de glorie din refuz este un gest cel puțin meschin, care arată lipsă de respect față de simbolurile și istoria statului român.”

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News