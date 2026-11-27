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Chef Ștefan Popescu a cucerit publicul din România cu rigoarea, calmul și rafinamentul său culinar în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, însă puțini știu că drumul său spre succes nu a început printre cratițe, ci în uniformă de intervenție. De la salvarea de vieți, la stagiile în restaurante cu stele Michelin, viața celebrului bucătar este demnă de un scenariu de film.

Chef Ștefan Popescu, de la peste 150 de intervenții ca pompier, la munca de jos în bucătărie

Astăzi este unul dintre cei mai respectați chefi și consultanți gastronomici din țară, dar în tinerețe Ștefan Popescu nu avea nicio legătură cu arta culinară. Născut și crescut în București, juratul de la Antena 1 a absolvit un liceu cu profil tehnic-mecanic și a urmat Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

Înainte de a îmbrăca tunica albă de bucătar, Ștefan Popescu și-a satisfăcut stagiul militar la pompieri, la unitatea de pe Calea 13 Septembrie din București. În acea perioadă, a participat la peste 150 de intervenții reale la incendii și situații de urgență, o experiență dură care i-a format disciplina de fier și rezistența la stresul extrem de mai târziu.

„După ce am terminat liceul, nu aveam niciun gând legat de bucătărie. Am făcut armata la pompieri și chiar îmi doream să rămân în sistem, mi-am luat și atestatul de pompier. „Într-un singur an am avut peste 150 de intervenții, am fost mereu în prima linie. E o meserie grea, în care vezi multe lucruri dureroase, și la un moment dat mi-am dat seama că nu mă văd făcând asta toată viața”, spunea chef Ștefan Popescu pentru Fanatik.

„Fiind zodie de foc, am rămas mereu legat de el: dacă atunci îl stingeam, acum îl aprind zilnic în bucătărie”, a completat bucătarul.

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Cum a ajuns în bucătărie

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi de breaslă, care își amintesc cum găteau încă din copilărie, Ștefan Popescu nu a știut să gătească absolut nimic până în jurul vârstei de 23–24 de ani. A intrat în bucătăria hotelului JW Marriott din București complet neinițiat, începând de la munca de jos, curățat legume și spălat vase, și învățând meserie pur și simplu din ambiție și observație.

„Cât despre bucătărie, nu am căutat-o, ea a apărut întâmplător în viața mea. A fost un loc de muncă apărut la un moment dat, care m-a cucerit și de care nu m-am mai despărțit. Îmi place să gătesc orice, dar în mod special îmi place să gătesc pește. Când vine vorba de preferințe personale, sunt un om cu gusturi simple. Mâncărica de cartofi rămâne printre preferatele mele iar ca desert plăcintă cu brânză”, a mai povestit juratul de la „Chefi la cuțite”.

Dorința de a evolua l-a purtat apoi în Marea Britanie, unde a lucrat în restaurante și hoteluri internaționale, descoperindu-și adevărata vocație. Revenit în țară, a devenit Executive Chef în unele dintre cele mai mari hoteluri din Capitală și și-a desăvârșit tehnica prin stagii la restaurante cu stele Michelin, precum celebrul Belcanto din Lisabona, dar și la prestigiosul Institut Paul Bocuse din Franța.

Deși este cunoscut mai ales pentru preparatele sofisticate din bucătăria franțuzească clasică, una dintre cele mai mari pasiuni ale sale rămâne patiseria fină, domeniu în care s-a specializat intensiv.

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Cum este Chef Ștefan Popescu dincolo de camerele de filmat

Dacă la televizor pare adesea extrem de sobru și exigent, un obicei rămas atât din perioada militară, cât și din regulile stricte ale bucătăriilor franțuzești, apropiații îi spun simplu „Fane” și îl descriu drept un om cald, glumeț și foarte relaxat.

Căsătorit de peste două decenii cu Alina, alături de care are doi băieți, Chef Ștefan Popescu preferă să își petreacă timpul liber în natură, alături de familie, departe de agitația evenimentelor mondene, ba chiar a povestit amuzat că a învățat să meargă pe bicicletă abia la 44 de ani și a pus prima dată schiurile în picioare la 46 de ani.

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Sursă foto: Instagram

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