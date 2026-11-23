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Emanuelle Calabri a atras toate privirile în sezonul 18 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Bucătarul italian în vârstă de 30 de ani a primit două cuțite de aur, atât de la Chef Richard Abou Zaki, cât și de la Chef Orlando Zaharia. Pus în fața unei alegeri grele, concurentul a decis să intre în echipa lui Richard.

Cine este Emanuelle Calabri de la Chefi la cuțite

Originar din regiunea Trentino-Alto Adige, din nordul Italiei, Emanuelle Calabri a intrat pentru prima oară într-o bucătărie la 17 ani. A absolvit o școală culinară, a făcut practică și a căutat de fiecare dată restaurante cu standarde înalte, unde a fost nevoit să iasă din zona de confort pentru a învăța meserie.

Un pas important în cariera sa a fost perioada petrecută într-un resort din Maldive, unde a lucrat alături de Theodor Falser, un chef italian distins cu o stea Michelin.

„M-a promovat ca Chef și am lucrat 4 ani acolo. A fost frumos, dar cam mult 4 ani”, a povestit concurentul.

În audiții, italianul i-a cucerit pe jurați cu un preparat atent lucrat: cod negru cu sos beurre blanc, ulei de mărar și ragu de ciuperci Morel. Tehnica și gustul din farfurie i-au determinat pe cei doi chefi să scoată pe masă cele mai râvnite distincții din competiție.

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Richard Abou Zaki, despre cuțitul său de aur

După difuzarea emisiunii, Chef Richard Abou Zaki a scris un mesaj pe Facebook despre noul membru al echipei sale.

„Un băiat timid, un chef cu o experiență extraordinară în restaurante cu stele Michelin, care a ales țara noastră, România, pentru un nou capitol al vieții sale”, a afirmat juratul.

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Mutarea concurentului în țara noastră este strâns legată și de viața personală, după ce a întâlnit-o pe Maria la un concert, în urmă cu două luni.

„Am venit în România pentru că eram în Maldive și m-am cam săturat de soare. Am vizitat România și mi-a plăcut, într-o vacanță plăcută. Îmi plac oamenii și am simțit să revin aici. Am o iubită româncă”, a mărturisit italianul, adăugând: „Nu am în plan să plec de aici și am cunoscut o persoană uimitoare”.

Sursă foto: Instagram, PR

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