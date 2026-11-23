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Perioada 22 noiembrie – 21 decembrie 2026 aduce mișcări importante pe cerul astrologic, cu oportunități financiare, schimbări la locul de muncă și clarificări în viața de cuplu. Neti Sandu a explicat la Știrile Pro TV ce influențe au marile tranzite ale acestei luni și la ce trebuie să se aștepte fiecare zodie înainte de Crăciun.

Horoscop 22 noiembrie – 21 decembrie cu Neti Sandu

În acest interval, Soarele luminează zodia Săgetătorului. Mercur începe perioada în Scorpion și trece în Săgetător pe 6 decembrie, în timp ce Venus lasă Balanța pentru Scorpion pe 4 decembrie. Marte schimbă și el decorul: iese din Leu și intră în Fecioară pe 25 noiembrie. Un alt moment de cotitură are loc pe 13 decembrie, când Jupiter începe să retrogradeze în Leu. Pe de altă parte, Saturn și Neptun își reiau mersul direct în Berbec (pe 10, respectiv 12 decembrie), iar Uranus rămâne retrograd până în februarie. Zodiile de foc — Berbecul, Leul și Săgetătorul — beneficiază cel mai mult de această așezare a planetelor.

Berbec

Urmează o perioadă plină de elan pentru Berbeci. Reluarea mersului direct pentru Saturn și Neptun chiar în semnul lor le deblochează proiectele personale. Nativii pot primi oferte de colaborare de peste hotare, oportunități de studiu sau invitații pentru vacanța de iarnă. În dragoste, lucrurile cer mai mult realism după 13 decembrie, când Jupiter începe să retrogradeze, însă Saturn intervine la timp și taie elanul riscant.

Taur

Taurii rezolvă mai ușor chestiunile legate de acte, autorizații sau negocieri cu persoane-cheie. În familie și în casă atmosfera devine mai caldă, pe măsură ce vin sărbătorile, grație lui Venus. Marte le aprinde zona creativității, a timpului liber și a relațiilor cu copiii. Unii nativi pot primi o propunere neașteptată de colaborare sau pot porni o mică afacere care să le aducă bani pe lângă salariu.

Gemeni

Pentru Gemeni este timpul pregătirilor. Uranus retrograd în zodia lor le cere să adune informații și să-și stabilească pașii, fără grabă. Multe dintre contractele sau asocierile discutate acum se vor bate în cuie abia la începutul lui 2027. În plan financiar, nativii pot recupera sume restante. Tot acum încep și curățenia, reamenajările sau planurile practice pentru locuință.

Rac

Racii au vești bune la capitolul bani. Jupiter le poate aduce prime, beneficii sau chiar o mărire de salariu, deși unele promisiuni s-ar putea amâna pentru noul an. Marte îi împinge să învețe lucruri practice și să comunice mai des cu colegii sau vecinii. La birou, atmosfera se îmbunătățește considerabil, existând șanse clare de promovare, iar viața de cuplu devine mai liniștită.

Leu

Leii culeg roadele unui an întreg de muncă. Susținuți de planetele din semnele de foc, aceștia pot bifa o reușită importantă. Totuși, după 13 decembrie, odată cu retrogradarea lui Jupiter, pot apărea mici nemulțumiri sau piedici neașteptate. Intrarea lui Marte în sectorul financiar le deschide ușa spre câștiguri din activități extra, dar aduce și riscul unor cheltuieli mari, care cer cumpătare.

Fecioară

Pentru Fecioare, debutul intervalului aduce atenția asupra casei: cumpărături pentru cei dragi, reparații sau pregătiri de sărbători. Din 25 noiembrie, odată cu sosirea lui Marte în zodia lor, ritmul devine de-a dreptul alert. Se adună multe pe capul lor — drumuri, acte, termene-limită. Este esențial să nu se suprasolicite și să meargă la medic dacă reapar probleme mai vechi de sănătate.

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Balanță

Balanțele își recapătă tonusul și starea de bine. Cu Venus de partea lor în prima parte a perioadei, nativii simt nevoia unei schimbări de look sau a unei reînnoiri a garderobei. Banii încep să se așeze, iar discuțiile despre venituri aduc concluzii utile. Relațiile cu prietenii revin la o formă bună, însă atenția trebuie îndreptată și spre sănătate, unde pot da semne mici afecțiuni netratate la timp.

Scorpion

Scorpionii își revin spectaculos după ce Mercur își reia mersul direct în zodia lor. Din 4 decembrie, intrarea lui Venus în semnul lor le aduce împăcări, vorbe bune în familie și rezolvări bănești. Profesional, ambițiile rămân mari, chiar dacă lucrurile se mișcă puțin mai lent spre mijlocul lui decembrie. Tot acum, nativii văd mai limpede cine le este prieten adevărat și cine nu.

Săgetător

Săgetătorii sunt plini de viață odată cu intrarea Soarelui în semnul lor, completată de venirea lui Mercur din 6 decembrie. Această energie îi ajută să înainteze rapid cu planurile personale. Chiar dacă Marte le poate pune ceva bețe în roate prin mici tensiuni sau termene strânse, nativii au destulă forță să depășească obstacolele și să înceapă o etapă nouă și promițătoare.

Capricorn

La Capricorni se mai domolesc tensiunile de acasă. Cu Saturn și Neptun revenite la mersul direct, problemele de familie încep să se descurce pas cu pas. Marte le oferă hotărârea de a duce orice treabă la capăt, iar scăderea presiunii financiare le permite investiții mai curajoase sau noi surse de venit. Atenție, totuși, la starea generală de sănătate, care nu trebuie neglijată.

Vărsător

Vărsătorii au parte de inspirație și spor în proiectele creative. În schimb, viața amoroasă ridică semne de întrebare: cei aflați la început de drum nu știu sigur încotro merge relația, iar după 13 decembrie ezitările pot deveni mai vizibile. Pe partea financiară, planetele ajută la recuperarea unor sume de bani, iar colaborările cu prietenii se dovedesc extrem de utile.

Pești

Peștii au mult de tras la serviciu și acasă. Sarcinile par nesfârșite, dar efortul le va fi răsplătit prin aprecieri și bani. Își recuperează drepturi financiare restante și pun o mai bună ordine în buget. Pe plan sentimental, o persoană din trecut le-ar putea căuta din nou atenția. De asemenea, pot apărea discuții mai aprinse cu șefii sau cu diverse autorități, unde Peștii trebuie să-și susțină drepturile cu mult calm.

Foto: Captură YouTube

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