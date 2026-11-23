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Ionuț Eriksen a oferit o primă reacție după ce soția lui, Magda Pălimariu, a solicitat un ordin de protecție împotriva sa, ordin care a fost prelungit de autorități.

Ionuț Eriksen, prima reacție după ce Magda Pălimariu a cerut un ordin de protecție împotriva sa

Magda Pălimariu a cerut în noiembrie 2026 un ordin de protecție împotriva soțului ei, Ionuț Eriksen. Parchetul Buftea a cerut prelungirea ordinului de protecție, confirmând riscurile pentru vedetă și fiul lor, Aksel, în vârstă de 4 ani. Contactat de Cancan pentru o reacție, Ionuț Eriksen a oferit un răspuns surprinzător, cu aluzie la profesia soției, care prezintă rubrica meteo a știrilor Pro TV. „There is no such thing as bad weather, only bad clothes”, a transmis Ionuț Eriksen pentru Cancan, respectiv: „Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite”.

La rândul ei, când a fost contactată de presă pentru o reacție, Magda Pălimariu a ales discreția. „Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat prezentatoarea TV, pentru VIVA!.

Cum s-au cunoscut Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen formează un cuplu discret de mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor cunoștințe comune.

„Totul a venit de la sine. Nu a fost nimic special. Evident, pentru noi a fost, dar nu a fost nimic diferit față de ce trăiesc alte cupluri. Am vorbit mult, ne-am dat seama că avem interese, valori și gânduri comune, ne-am îndrăgostit, am devenit sprijin unul pentru altul, ne-am dat seama că viitorul nostru este împreună și… asta a fost”, povestea Magda Pălimariu în octombrie 2021, pentru VIVA!.

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Magda și Ionuț au o căsnicie la distanță, ea și fiul lor locuind în România, iar el în Norvegia, unde este stabilit de mai mulți ani și unde ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. În trecut, prezentatoarea a explicat de ce nu a vrut să se mute în Norvegia.

„Nu, nu. Nu m-aș muta pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot. Dar nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că vreau să profit de vară, vreau să mă bucur de zilele de vară și nu mă mai plâng niciodată de căldură prea mare. De când am stat acolo îmi place căldura”, spunea Magda în iulie 2025, pentru Cancan.

Ce spunea Magda Pălimariu despre căsnicia cu Ionuț Eriksen înainte de tensiuni

În urmă cu ceva timp, Magda Pălimariu a vorbit deschis și despre micile tensiuni normale dintr-un cuplu care trăiește la distanță.

„Ca în orice cuplu, sunt și bune, și rele. Nu aș putea spune ceva anume cu privire la situațiile în care ne contrazicem, însă pot să vă spun sigur că au fost momente de acest gen (râde), dar ne-am străduit să ne repliem cât mai bine”, a spus vedeta atunci.

Foto: Instagram; VIVA!

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