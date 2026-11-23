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Quentin Tarantino, în vârstă de 63 de ani, și soția sa Daniela Pick, în vârstă de 43, au devenit părinți pentru a treia oară. Cuplul, care locuiește în Tel Aviv, a anunțat nașterea unui băiețel printr-un comunicat pentru revista People.

Quentin Tarantino, tată pentru a treia oară la 63 de ani

Quentin Tarantino și soția sa, Daniela Pick, au devenit părinți pentru a treia oară. Vestea nașterii băiețelului a fost confirmată printr-o declarație pentru revista People. „Quentin Tarantino și soția sa, Daniela Pick Tarantino, sunt încântați să anunțe nașterea celui de-al treilea copil al lor, un băiețel”, a transmis un reprezentant al cuplului.

Cei doi, care s-au căsătorit în 2018, locuiesc în prezent în Tel Aviv și mai au doi copii: Leo, un băiețel de șase ani, și Adriana, o fetiță de patru ani. Povestea lor de dragoste a început în 2009, când regizorul american a vizitat Israelul pentru a-și promova filmul „Inglourious Basterds”. După o despărțire temporară, cei doi și-au reluat relația în 2016 și au devenit unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea artistică.

Numele primului lor născut, Leo, a stârnit inițial speculații, mulți presupunând că Tarantino și-a dorit să-și onoreze prietenia cu actorul Leonardo DiCaprio. Într-un interviu acordat emisiunii Jimmy Kimmel Live! în 2021, regizorul a lămurit confuzia: „Aproape că nu i-am pus acest nume, pentru că oamenii ar fi presupus că l-am numit după Leonardo DiCaprio. Nu e nimic rău în asta, dar… l-am numit după bunicul soției mele, dar și pentru că, în inimile noastre, el era micul nostru leu”.

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Tarantino a anunțat că următorul lui film va fi și ultimul

Venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei Tarantino coincide cu lansarea unui proiect cinematografic mult așteptat. Potrivit The Independent, scenaristul și regizorul laureat al premiului Oscar semnează scenariul pentru „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, un spin-off al filmului său din 2019, „Once Upon a Time… in Hollywood”.

Deși Tarantino nu s-a aflat la cârma regizorală a acestui proiect, el s-a declarat încântat ca David Fincher, unul dintre cei mai respectați regizori ai momentului, să preia acest rol. „Faptul că un regizor de calibrul lui David ar petrece un an și jumătate din viața sa lucrând la scenariul meu mi s-a părut minunat. Asta spune multe despre ceea ce se află pe hârtie”, a declarat Tarantino pentru Empire. Filmul, care îl are pe Brad Pitt în rolul principal, va avea premiera în curând în cinematografe și va fi disponibil pe Netflix din decembrie.

În timp ce fanii așteaptă cu sufletul la gură următorul și, aparent, ultimul film regizat de Tarantino – pe care acesta l-a anunțat deja ca fiind al zecelea și ultimul din cariera sa – regizorul se bucură de o etapă nouă și plină de bucurie alături de familia sa. Cu o carieră impresionantă și o viață personală fericită, Tarantino demonstrează că succesul poate fi construit atât pe scenă, cât și acasă.

Foto: Getty Images

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