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Starea de sănătate a Elenei Cârstea rămâne atent monitorizată de medicii de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, unde artista a ajuns în urmă cu câteva zile din cauza unei infecții pulmonare. Deși evoluția este lentă, apropiații vorbesc despre primele semne încurajatoare ale recuperării.

Cum se simte Elena Cârstea la câteva zile de la internarea la Spitalul Floreasca

Elena Cârstea a revenit în România pe 12 noiembrie, într-o vizită discretă, având programate atât o serie de intervenții stomatologice, cât și sesiuni de studio alături de compozitorul Cristi Faur pentru o nouă piesă. Planurile i-au fost însă date peste cap imediat după sosire, când starea ei s-a degradat brusc. Potrivit apropiaților, artista a refuzat inițial spitalizarea, însă, după două zile în care simptomele s-au agravat, a fost transportată de urgență la spital, acuzând hipertensiune arterială, dificultăți de respirație și puls slab.

Duminică, 22 noiembrie, Elena Cârstea a fost vizitată de bunul său prieten și colaborator, compozitorul Cristi Faur. Acesta a transmis ulterior un mesaj pe rețelele sociale, oferind detalii despre modul în care decurge recuperarea artistei.

„Am fost și astăzi în vizită la Elena Cârstea. Nu avem îmbunătățiri spectaculoase, dar sunt câteva semne bune care mă bucură. Astăzi a reușit să se odihnească de mai multe ori, a dormit chiar și fără melatonină, iar somnul este foarte important pentru recuperarea organismului.

A reușit să și mănânce câte ceva. Eu, bineînțeles, am avut o misiune foarte clară: să-i îndulcesc puțin viața! Așa că i-am dus ciocolată de casă organică și turtă dulce organică, făcute în casă. S-a bucurat tare mult și, spre satisfacția mea, a și început imediat să mănânce din ele! Sunt lucruri mici, dar în momentele astea fiecare bucurie contează enorm”, a scris Cristi Faur, pe Instagram.

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Diagnosticul confirmat de artistă

Problemele medicale ale cântăreței au pornit de la o gripă netratată la timp, care a degenerat într-o infecție pulmonară. Zilele trecute, contactată de jurnaliștii WOWbiz.ro, Elena Cârstea a confirmat diagnosticul și a explicat că urmează tratamentul prescris de medici, deși recuperarea necesită timp.

„Am venit în România cu treabă, dar acum nu sunt chiar bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Sunt pe tratament, oamenii au avut grijă de mine aici, la spital, și o să fie bine, dar o să dureze câteva zile. Acum vorbesc foarte greu”, a declarat Elena Cârstea, pentru sursa citată.

Foto: Facebook

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