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Zosia Mamet și Evan Jonigkeit s-au despărțit după zece ani de căsnicie. Cei doi actori, căsătoriți din 2016, au decis să își continue viețile separat, conform People.

Zosia Mamet și Evan Jonigkeit s-au despărțit după zece ani de căsnicie

Zosia Mamet și Evan Jonigkeit au decis să meargă pe drumuri separate după zece ani de căsnicie, a confirmat o sursă pentru People. Cei doi actori, cunoscuți pentru rolurile lor din „Girls” și „Hunting Wives”, și-au spus adio după mai bine de un deceniu de relație.

Mamet, în vârstă de 38 de ani, și Jonigkeit, de 43 de ani, s-au cunoscut în 2013, pe scena unei piese de teatru off-Broadway, „Really, Really”. Povestea lor de dragoste a început discret, iar actrița a mărturisit în 2024, în emisiunea „Today with Hoda and Jenna»” că au decis să-și țină relația secretă la început.

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Cum a început relația dintre Zosia Mamet și Evan Jonigkeit

„Așa că ne-am gândit: «Să păstrăm secretul, ca să fie doar al nostru»”, a explicat ea. Totuși, colegii lor au observat rapid chimia dintre ei. „Dar, între timp, toată lumea zicea: «Voi doi sunteți îndrăgostiți unul de celălalt». Și a trebuit să le spunem: «Asta e atât de neprofesionist! Noi am… bine, poate voi ați face-o, dar eu nu!».”

Relația lor a fost oficializată pe 2 octombrie 2016, într-o ceremonie intimă în New York. Zosia a ales să poarte o rochie de mireasă neagră, iar anunțul nunții lor a fost la fel de neconvențional: o fotografie pe Instagram cu două rațe de cauciuc în ținute de nuntă, însoțită de mesajul: „Pentru totdeauna și încă o zi”. „Nu am visat niciodată cu adevărat la ziua nunții mele”, mărturisea actrița pentru Vogue la acea vreme. „Am visat doar să găsesc o persoană cu care aș vrea să am o zi a nunții — așa că am pornit de la zero.”

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Mesajul Zosia Mamet de

În 2025, cu ocazia celei de-a noua lor aniversări, Mamet a transmis pe Instagram: „Nimeni nu mă iubește așa cum o faci tu. La mulți ani, bărbatul meu superb, desprins parcă din Rai. Pentru încă o veșnicie împreună”. Cu toate acestea, surse apropiate confirmă acum despărțirea lor pentru People. Cu toate acestea, reprezentanții celor doi nu au oferit încă declarații oficiale.

În plan profesional, amândoi continuă să se remarce. Zosia Mamet va relua rolul lui Shoshanna în mult-așteptatul remake al serialului „Girls”, de la HBO, alături de Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke și Andrew Rannells, proiect anunțat în octombrie. Între timp, Evan Jonigkeit își reia rolul lui Graham O’Neil în sezonul 2 al serialului „The Hunting Wives”, ce va fi disponibil pe Netflix începând cu 26 noiembrie.

Foto: Profimediaimages.ro

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