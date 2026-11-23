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Săptămâna 23–29 noiembrie 2026 aduce vești, revelații și schimbări de direcție pentru mai multe zodii. Luna Plină în Gemeni, din 24 noiembrie, poate scoate la lumină informații importante, poate încheia o situație care trena de ceva vreme sau poate aduce o decizie legată de acte, studii, drumuri și comunicare. În același timp, Soarele în Săgetător îi îndeamnă pe nativi să privească mai optimist spre viitor și să aibă curajul de a încerca lucruri noi.

Horoscopul săptămânii 23–29 noiembrie 2026

Din 25 noiembrie, intrarea lui Marte în Fecioară schimbă ritmul: munca, organizarea și atenția la detalii devin esențiale. Unele zodii își pot crește veniturile, altele pot primi o propunere profesională sau pot avea parte de o surpriză în viața sentimentală. Totuși, opoziția Soarelui cu Uranus poate aduce răsturnări de planuri, așa că flexibilitatea va fi un atu. Iată ce rezervă astrele pentru fiecare dintre cele 12 zodii!

Berbec

Berbecii pot avea parte de o surpriză în dragoste, mai ales în jurul datei de 28 noiembrie, când o întâlnire sau o declarație le poate readuce entuziasmul. Cei singuri au șansa să cunoască o persoană prin intermediul prietenilor, iar cei aflați într-o relație pot face planuri de viitor. La serviciu, o idee creativă vă poate aduce aprecierea superiorilor, însă nu vă grăbiți să investiți bani într-un proiect neverificat. Atenție și la oboseală: entuziasmul nu trebuie să vă facă să neglijați odihna.

Taur

Taurii pot primi o veste bună legată de locuință, familie sau o proprietate. Un demers administrativ se poate rezolva, iar unii nativi ar putea începe pregătirile pentru o mutare ori pentru o renovare mult dorită. În carieră, Marte în Fecioară vă stimulează creativitatea și vă ajută să găsiți soluții practice la probleme mai vechi. În dragoste, atmosfera se îmbunătățește dacă renunțați la încăpățânare și ascultați ce are de spus partenerul. Nu faceți cheltuieli mari doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți și acordați atenție alimentației.

Gemeni

Luna Plină din semnul vostru, pe 24 noiembrie, vă pune în centrul atenției și vă poate ajuta să luați o decizie importantă despre propria direcție. Unii nativi încheie o etapă profesională, alții își schimbă înfățișarea, stilul de viață sau chiar cercul de prieteni. Aveți curaj să spuneți ce vă doriți, dar evitați reacțiile impulsive și discuțiile în contradictoriu. O veste legată de un drum, un examen sau un proiect poate aduce motive de bucurie. În plan financiar, analizați atent o ofertă înainte de a o accepta. Odihna vă va ajuta să vă păstrați claritatea.

Rac

Racii pot descoperi o oportunitate de câștig sau pot primi o sumă de bani pe care o așteptau de ceva vreme. Este o perioadă bună pentru negocieri, pentru recuperarea unor datorii și pentru reorganizarea bugetului, dar nu vă grăbiți să cheltuiți înainte să vă achitați obligațiile. În familie, o discuție despre responsabilități poate deveni tensionată dacă fiecare încearcă să impună propria variantă. La serviciu, discreția vă avantajează: nu dezvăluiți toate planurile înainte de a avea un rezultat concret. În dragoste, aveți nevoie de gesturi sincere și de mai multă stabilitate emoțională.

Leu

Leii pot primi o propunere profesională interesantă sau pot avea ocazia să își transforme o pasiune într-o sursă suplimentară de venit. Comunicarea cu persoane influente vă poate ajuta să avansați, însă va trebui să vă susțineți ideile cu argumente și rezultate. În plan sentimental, Venus și Jupiter favorizează apropierea, gesturile romantice și împăcările. Cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context social sau la un eveniment. Atenție la cheltuielile făcute pentru imagine și la promisiunile pe care nu sunteți siguri că le puteți respecta. O activitate fizică moderată vă poate îmbunătăți starea de spirit.

Fecioară

Pentru Fecioare, săptămâna poate marca începutul unei etape profesionale mai dinamice. Intrarea lui Marte în semnul vostru, pe 25 noiembrie, vă oferă energie și determinare, dar poate amplifica și nerăbdarea. Este momentul să vă ocupați de un proiect important, să cereți clarificări sau să faceți un pas spre un obiectiv amânat. În dragoste, nu transformați fiecare neînțelegere într-o analiză interminabilă; uneori, un gest cald rezolvă mai mult decât o explicație. Financiar, pot apărea cheltuieli pentru sănătate sau dezvoltare personală. Nu vă suprasolicitați și nu ignorați semnalele corpului.

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Balanță

Balanțele pot avea parte de o oportunitate de călătorie, de un curs sau de o colaborare cu persoane aflate la distanță. O veste primită în jurul Lunii Pline vă poate schimba planurile și vă poate determina să priviți diferit o situație profesională. În carieră, ideile originale sunt apreciate, dar verificați detaliile înainte de a semna documente. În dragoste, se poate reaprinde o legătură sau puteți cunoaște pe cineva care vă stârnește curiozitatea. Nu cheltuiți impulsiv pe experiențe costisitoare și păstrați timp pentru odihnă, mai ales dacă aveți un program aglomerat.

Scorpion

Scorpionii pot obține un avantaj financiar printr-o colaborare, o negociere sau o discuție despre împărțirea unor resurse. Este posibil să primiți o veste legată de un credit, o datorie sau o plată pe care o considerați importantă. În carieră, o persoană cu experiență vă poate oferi un sfat valoros, dar decizia finală trebuie să vă aparțină. În cuplu, sinceritatea devine esențială: nu lăsați gelozia sau suspiciunile să afecteze o relație care merită protejată. Cei singuri pot simți o atracție intensă. Atenție la excese și la tendința de a vă consuma energia pentru probleme care nu depind de voi.

Săgetător

Săgetătorii au parte de o săptămână importantă pentru relații și parteneriate. Luna Plină poate aduce o clarificare în cuplu, o decizie privind viitorul sau încheierea unei colaborări care nu mai funcționează. Pentru unii nativi, poate fi momentul unei logodne, al unei mutări împreună sau al unui angajament mai serios. La serviciu, negocierile pot evolua favorabil dacă vă păstrați calmul și nu acceptați condiții dezavantajoase. Financiar, evitați să vă bazați pe promisiunile altora. Aveți grijă și la sănătate: un program mai echilibrat vă va ajuta să faceți față ritmului intens.

Capricorn

Capricornii pot găsi soluții la o problemă legată de muncă și de organizarea activităților zilnice. O schimbare de program, o responsabilitate nouă sau un coleg care vă oferă sprijin vă poate ajuta să lucrați mai eficient. Marte în Fecioară favorizează studiile, perfecționarea și planurile care presupun deplasări. În dragoste, o conversație despre viitor poate aduce mai multă siguranță, însă nu încercați să controlați fiecare detaliu. Financiar, este bine să vă calculați atent cheltuielile pentru luna următoare. Nu neglijați mișcarea și evitați să transformați munca într-o prioritate permanentă.

Vărsător

Vărsătorii pot avea parte de noroc în dragoste și de o perioadă favorabilă pentru proiectele creative. O invitație, o întâlnire sau o persoană cunoscută prin intermediul prietenilor vă poate schimba dispoziția. Cei aflați într-o relație pot redescoperi bucuria de a petrece timp împreună și pot face planuri pentru o vacanță. La serviciu, o idee îndrăzneață poate atrage atenția, dar nu vă asumați riscuri financiare fără să analizați consecințele. În familie, încercați să nu reacționați exagerat la observațiile celor apropiați. Un hobby sau o activitate relaxantă vă poate ajuta să vă recăpătați echilibrul.

Pești

Peștii se pot concentra asupra familiei și a unei decizii importante legate de locuință. Unii nativi pot începe pregătirile pentru o mutare, pot găsi o soluție pentru o problemă domestică sau pot primi sprijin din partea unei rude. În carieră, apar ocazii de a vă afirma prin seriozitate și perseverență, însă nu lăsați responsabilitățile să vă acapareze timpul personal. În dragoste, o discuție sinceră poate apropia partenerii și poate risipi o nesiguranță mai veche. Financiar, fiți prudenți cu investițiile în casă și cereți toate informațiile înainte de a lua o decizie. Odihna și liniștea emoțională sunt prioritare.

Foto: Shutterstock.com

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