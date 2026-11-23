Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Naba Salem trăiește o frumoasă poveste de dragoste și nu se mai ferește de ochii curioșilor. Cunoscută publicului din aparițiile sale la „Insula Iubirii” și „Survivor”, bruneta radiază de fericire în brațele noului ei partener, pe care l-a prezentat recent urmăritorilor săi din mediul online prin intermediul unor imagini pline de tandrețe.

Naba Salem are un nou iubit

După ce a testat fidelitatea concurenților în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, inclusiv din culise, în cel mai recent sezon, unde a discutat cu restul ispitelor despre secretele show-ului, a venit rândul ca Naba Salem să își găsească propriul echilibru pe plan sentimental. Vedeta traversează una dintre cele mai bune perioade din viața ei și a decis să împărtășească această bucurie cu comunitatea sa de pe rețelele de socializare.

Deși în trecut a preferat să păstreze discreția cu privire la viața sa amoroasă, Naba Salem pare acum mai îndrăgostită ca niciodată. Recent, fosta concurentă de la „Survivor” a publicat pe contul său de Instagram o fotografie intimă și plină de căldură, în care partenerul ei apare dormind liniștit în brațele sale.

Alături de această imagine emoționantă, bruneta a adăugat și un scurt mesaj în limba engleză, dezvăluind astfel alintul pe care îl folosește pentru cel care îi aduce zâmbetul pe buze zi de zi: „My perfect boy” (n.r. – Băiatul meu perfect).

Citește și: Alexandru Rogobete, dezvăluiri rare despre părinții săi: „Am avut niște limite pe care le-am încălcat de fiecare dată”

Citește și: Ce rezultat spectaculos a obținut Mihai, fiul lui Lucian Mîndruță, la examenul de Rezidențiat. Specializarea surpriză pe care a ales-o tânărul medic

Cine este bărbatul care o face fericită pe Naba Salem

Chiar dacă nu a oferit încă declarații ample despre începuturile relației lor, din postările recente ale vedetei reiese că partenerul său se numește Giani și că cei doi formează un cuplu de ceva timp.

Citește și: Cum se simte Elena Cârstea la câteva zile de la internarea la Spitalul Floreasca. Vești noi de la Cristi Faur despre starea artistei: „Nu avem îmbunătățiri spectaculoase, dar sunt câteva semne bune care mă bucură”

Citește și: Cum au fost surprinși Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026 după ce s-a spus că s-ar fi despărțit

Primele apariții publice ale celor doi pe rețelele sociale au avut loc în urmă cu doar câteva zile, când Naba a postat un videoclip în care dansează alături de iubitul ei pe o piesă cunoscută, momentul culminând cu un sărut pasional.

Fanii nu au întârziat să reacționeze, felicitând-o pe brunetă pentru noua ei relație și remarcând cât de bine se potrivesc.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Naba Salem și noul ei iubit

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News