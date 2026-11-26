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Tradiția culinară a familiei Lucescu a ajuns în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Matei Lucescu (32 ani), fiul lui Răzvan Lucescu (57 ani) și nepotul legendarului antrenor Mircea Lucescu, și-a testat talentul în bucătărie cu un preparat italian plin de amintiri din copilărie, reușind nu doar să obțină trei cuțite și calificarea în Bootcamp, ci și un cadou de suflet din partea lui chef Richard Abou Zaki.

Matei Lucescu a cucerit jurații „Chefi la cuțite” cu o rețetă de familie

Deși poartă unul dintre cele mai sonore nume din sportul românesc, Matei Lucescu a demonstrat că pasiunea pentru excelență se transmite din generație în generație nu doar pe terenul de fotbal, ci și în bucătărie. Tânărul a pășit în fața celor patru jurați ai show-ului culinar „Chefi la cuțite” cu un preparat aparent simplu, dar încărcat de istorie personală: spaghetti all’amatriciana.

Alegerea acestui preparat clasic italian nu a fost deloc întâmplătoare. Pentru familia Lucescu, gastronomia italiană face parte din identitatea lor, iar rețeta gătită de nepotul regretatului Mircea Lucescu este o adevărată moștenire de familie, transmisă din mamă în fiu.

„Asta e o rețetă pe care am învățat-o de la mama mea, care la rândul ei a învățat-o de la bunica mea când era cu Mircea în Italia. A cules diferite rețete de pe unde a fost. Este mâncarea pe care ne-o gătea ea. A rămas, cumva… (n.r. – tradiție în familie). Cu siguranță. În fiecare an mergem în vacanță în Italia. Avem și casă de vacanță în Italia, în Desenzano del Garda”, a povestit Matei Lucescu în platoul emisiunii.

Matei Lucescu, lecție de modestie în fața chef-ilor

Gustul autentic al pastelor pregătite după rețeta bunicii i-a cucerit pe jurați, însă cel mai mult a impresionat felul de a fi al lui Matei Lucescu. Deși chef Richard Abou Zaki nu i-a acordat cuțitul, fiind extrem de exigent la capitolul paste, juratul a ținut să îi laude caracterul și educația primită în familie.

„Apreciez foarte mult că… Deși provii dintr-o familie din care provii, ești foarte modest. În sensul cel mai bun al cuvântului. Văd în discursul tău simplitate, căldură, bunătate. Și asta este ceva mai rar. Am simțit nevoia să apreciez și să subliniez chestia asta. Dacă vorbim de preparat, intrăm în tehnicalități. Primul sfat este tipologia pastei. O spaghetă un pic mai mare. Mai bine merge în brodo, decât în sos. Eu am crescut cu pastele. Să mă scuzați, sunt supertehnic pe paste”, i-a transmis chef Richard Abou Zaki.

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Trei cuțite și o surpriză de suflet pentru nepotul lui Mircea Lucescu

Dacă Richard Abou Zaki a fost reținut din motive tehnice, ceilalți trei jurați – Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu – au fost cuceriți de gustul simplu și delicios al preparatului. Cei trei i-au oferit cuțitele validării, trimițându-l pe Matei Lucescu direct în etapa următoare a competiției, Bootcamp.

Entuziasmat de rezultat, tânărul antreprenor a recunoscut cu umor că programul său va deveni destul de aglomerat: „Nu știu cum o să fac cu fabrica de bere și cu copiii, dar vedem”, a spus el bucuros.

Surprizele nu s-au oprit însă aici. Impresionat de parcursul său profesional și de moștenirea familiei sale, Richard Abou Zaki i-a oferit lui Matei un cuțit argintiu, o distincție specială pe care o acordă doar persoanelor pe care le admiră în mod deosebit.

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„Eu vreau să îți ofer acest cuțit argintiu. Un cuțit special. Pe lângă faptul că este în cinstea familiei voastre este și special pentru tine, pentru că ai luat un brand românesc și l-ai dus la succes. Ești un băiat tânăr, cu visuri mari și chiar ești talentat și meriți”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

La finalul jurizării, Matei Lucescu a recunoscut că adrenalina din platoul „Chefi la cuțite” a fost una cu totul aparte, iar reușita are un loc special în palmaresul său personal.

„Am avut emoții… Nu am mai simțit de mult așa emoții. Sincer. A fost interesant. A fost palpitant. Chefii au fost drăguți și prietenoși. Sunt mândru că am reușit să iau aceste cuțite. Pentru mine cred că a fost o reușită. O trec în tabelul meu la reușite”, a conchis Matei Lucescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Matei Lucescu la „Chefi la cuțite”

Sursă foto: Instagram, Facebook

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