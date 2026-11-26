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Sfârșitul de an vine cu o energie astrală intensă, iar pentru unii nativi, luna decembrie nu aduce doar luminițe și cadouri, ci și rupturi definitive în plan sentimental. Tranzitele planetare din această perioadă scot la suprafață iluzii, promisiuni neonorate și incompatibilități care nu mai pot fi ignorate. În timp ce majoritatea zodiilor se concentrează pe pregătirile de Crăciun, o zodie va trece printr-o despărțire dureroasă și va fi nevoită să își adune bucățile sufletului.

Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă înainte de sărbători

Nativii Pești sunt cei vizați de acest avertisment astral dureros. Cunoscuți pentru firea lor visătoare, empatică și capabilă să ofere iubire necondiționată, Peștii au încercat în ultimele luni să salveze o relație care scârțâia demult, ignorând semnalele de alarmă și sperând că lucrurile se vor repara de la sine.

Chiar în prag de sărbători, când atmosfera ar trebui să fie una de basm, o discuție tranșantă duce la o despărțire inevitabilă. Fie că partenerul decide să pună punct brusc, invocând lipsa sentimentelor, fie că un adevăr ascuns forțează separarea, impactul emoțional va fi devastator.

Peștii se vor trezi singuri exact când își doreau mai multă căldură sufletească, însă această ruptură este o eliberare necesară: universul închide o ușă falsă pentru a le permite să intre în noul an fără bagaje emoționale toxice.

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Ce le rezervă astrele celorlalte zodii înainte de sărbători

În timp ce Peștii își vindecă rănile sufletești, restul zodiilor se bucură de o atmosferă mult mai așezată, dar plină de dinamism pe alte planuri. Pentru majoritatea nativilor, finalul de an aduce dorința de a încheia proiectele profesionale, de a-și pune ordine în finanțe și de a reînnoda legăturile cu familia. Unii vor avea parte de surprize plăcute în carieră sau de împăcări mult așteptate, în timp ce alții vor simți nevoia să își protejeze energia și să își acorde mai mult timp pentru odihnă înainte de forfota sărbătorilor.

Berbec

Ești plin de energie și vrei să rezolvi totul pe ultima sută de metri, mai ales la locul de muncă. În dragoste, lucrurile sunt liniștite, dar partenerul îți poate reproșa lipsa de timp. Încearcă să lași telefonul deoparte seara și să acorzi mai multă atenție celor dragi.

Taur

Ai parte de o perioadă stabilă financiar, iar acest lucru îți oferă confortul de care aveai nevoie pentru a cumpăra cadourile perfecte. În plan sentimental, o discuție sinceră cu persoana iubită vă va apropia și mai mult. Dacă ești singur, o întâlnire întâmplătoare îți poate schimba starea de spirit.

Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte în aceste zile, însă ai grijă la promisiunile pe care le faci din entuziasm. S-ar putea să te simți copleșit de evenimentele sociale la care ești invitat. Alege să petreci timp doar cu oamenii care îți încarcă bateriile, nu cu cei care te epuizează.

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Rac

Sensibilitatea ta este la cote maxime, iar nostalgia sărbătorilor din copilărie te cuprinde. Este un moment excelent să repari o relație de familie mai veche sau să ierți o greșeală din trecut. În cuplu, ai nevoie de mai multă tandrețe și reasigurări din partea partenerului.

Leu

Strălucești în orice cerc social și atragi toate privirile, dar în sufletul tău simți nevoia de liniște. Pe plan profesional, primești o veste bună sau o recompensă financiară chiar înainte de vacanță. În dragoste, evită orgoliul și lasă-te surprins de gesturile mici.

Fecioară

Planifici totul în detaliu, de la meniul de Crăciun până la bugetul pentru anul viitor. Totuși, astrele îți recomandă să mai lași loc și pentru spontaneitate. O veste venită de departe îți poate da planurile peste cap într-un mod cât se poate de plăcut.

Balanță

Cauți armonia cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă să faci compromisuri care nu îți convin. Financiar, ai tendința să cheltui mai mult decât ți-ai propus pe lucruri estetice. În relație, lucrurile se așază pe un făgaș normal după câteva săptămâni mai tensionate.

Scorpion

Intuiția ta nu dă greș niciodată, iar acum simți că ceva nu este în regulă în anturajul tău. Preferi să observi din umbră înainte de a lua o decizie radicală. În plan amoros, pasiunea renaște, dar ai grijă să nu transformi gelozia într-un motiv de ceartă.

Săgetător

Este sezonul tău și simți nevoia de aventură, libertate și experiențe noi. Chiar dacă toată lumea se pregătește să stea în casă, tu visezi la o escapadă spontană. În dragoste, sinceritatea ta dezarmantă poate aduce claritate într-o relație incertă.

Capricorn

Muncești din greu pentru a încheia toate proiectele la timp, dar oboseala își spune cuvântul. Ai grijă de sănătatea ta și nu ignora semnalele pe care ți le dă corpul. În familie, ești stâlpul de sprijin pentru toți ceilalți, dar nu uita să ceri și tu ajutor atunci când ai nevoie.

Vărsător

Ai idei neconvenționale pentru sărbători și vrei să ieși din tiparele clasice. Prietenii îți sunt aproape și puneți la cale o petrecere memorabilă. În plan sentimental, ești destul de detașat, preferând să îți păstrezi independența emoțională.

Sursă foto: Creată cu AI

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